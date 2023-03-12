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В США могут создать фонд для защиты депозитов после краха Silicon Valley

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) и Федеральная резервная система страны рассматривают возможность создания фонда для защиты депозитов в банках, которые могут пострадать после банкротства Silicon Valley Bank. Случившееся с SVB — крупнейший с 2008 года крах кредитной организации в США.

В США могут создать фонд для защиты депозитов после краха Silicon Valley

Как передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, регуляторы обсуждали новый специальный механизм с руководителями банков. Как сообщили собеседники издания, авторы инициативы надеются таким образом «успокоить вкладчиков и сдержать панику».

Кроме того, президент США Джо Байден, по данным Reuters, встретился с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, чтобы обсудить усилия по урегулированию ситуации с SVB.

Silicon Valley Bank был 16-м крупнейшим банком США с капитализацией свыше $200 млрд. В пятницу из-за массового оттока средств акции кредитной организации рухнули на 60%, в результате чего торги ее ценными бумагами были остановлены.

Управление банком было передано специально созданному FDIC учреждению — Банку страхования вкладов Санта-Клары. Сообщается, что 89% депозитов в SVB не были застрахованы.

Фото: Sundry Photography / Shutterstock

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