«Серые» товары IKEA, Skolkovo Ventures подал иск к IT-компании Brandquad: главное 13 марта

Карина Пардаева
Минпромторг расширил список товаров для поставок в Россию, Skolkovo Ventures подал иск к IT-компании Brandquad, Ozon договорился о строительстве еще одного крупного склада в Московском регионе и другие события 13 марта — в обзоре RB.RU. Список может дополняться.
«Серые» товары IKEA, Skolkovo Ventures подал иск к IT-компании Brandquad: главное 13 мартаКарина Пардаева
Экономика
- Минпромторг расширил список товаров для поставок в Россию по параллельному импорту. В перечне разрешенных товаров — IKEA, Hasbro и Mattel, Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent.
Бизнес
- Skolkovo Ventures подал иск к IT-компании Brandquad. Фонд требует 164,88 млн рублей. Проблемы возникли из-за конвертируемого займа, выданного компании Skolkovo Ventures.
- Маркетплейсы предложили уравнять в обязанностях с офлайн-магазинами, которые касаются обеспечения прав потребителей, пишут «Известия».
- Уменьшение ассортимента непродовольственных товаров в рознице из-за ухода с российского рынка части иностранных брендов способствовало увеличению спроса на эти категории в онлайн-канале, сообщил «Коммерсантъ».
- Ozon договорился о строительстве еще одного крупного склада в Московском регионе. Комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, узнали «Ведомости».
Телеком
- В 2023 году число кибератак на российские компании вырастет как минимум на 50%. Среди основных угроз — ВПО, фишинг, DDoS-атаки, нарушение данных и др.
Фото на обложке: StepanPopov /
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