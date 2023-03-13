Минпромторг расширил список товаров для поставок в Россию, Skolkovo Ventures подал иск к IT-компании Brandquad, Ozon договорился о строительстве еще одного крупного склада в Московском регионе и другие события 13 марта — в обзоре RB.RU. Список может дополняться.

«Серые» товары IKEA, Skolkovo Ventures подал иск к IT-компании Brandquad: главное 13 марта