Papa John`s может продолжить работу в России самостоятельно, бизнес-инкубатор Y Combinator сократит штат и инвестиции в стартапы, банки Гаваны начали прием карт платежной системы «Мир» и другие события 14 марта — в обзоре RB.RU.

Papa John's может, банки Кубы стали принимать карты «Мир»: главное 14 марта