Papa John's может, банки Кубы стали принимать карты «Мир»: главное 14 марта

Карина Пардаева
Papa John`s может продолжить работу в России самостоятельно, бизнес-инкубатор Y Combinator сократит штат и инвестиции в стартапы, банки Гаваны начали прием карт платежной системы «Мир» и другие события 14 марта — в обзоре RB.RU.
Papa John's может, банки Кубы стали принимать карты «Мир»: главное 14 мартаКарина Пардаева
Экономика
- Предприниматели от 14 до 25 лет смогут повторно получить грант до 1 млн рублей, следует из нового проекта приказа Минэка. Ранее воспользоваться государственной поддержкой можно было однократно, теперь разрешат раз в три года, сообщили «Известия».
Финансы
- Мосбиржа, Банк России и участники рынка обсуждают дополнительные меры противодействия аномальным движениям цен на акции третьего эшелона.
- Бизнес-инкубатор Y Combinator на 20% сократит штат и инвестиции в стартапы на поздних стадиях. В акселераторе подчеркнули, что решение никак не связано с банкротством Silicon Valley Bank, клиентами которого были 30% стартапов YC.
- Банки Гаваны начали прием карт платежной системы «Мир». На табло банкоматов отображается эмблема российской платежной системы, передает ТАСС.
Бизнес
- Сеть пиццерий Papa John`s может продолжить работу в России самостоятельно. Разрыв с головной структурой, опасаются они, может привести к снижению качества, сообщил «Коммерсантъ».
Телеком
- Российские предприниматели после начала спецоперации на Украине оплачивали услуги отечественных облачных провайдеров на 87% чаще, чем в 2021 году, узнал «Коммерсантъ».
- Ряд производителей и продавцы бытовой техники говорят, что за последний год в РФ увеличилось число обращений по гарантии техники, сообщил «Ъ». Как полагают участники рынка, это связано с уходом качественных иностранных брендов и ростом продаж отечественных и китайских продуктов.
Фото на обложке: Hanzi-mor /
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