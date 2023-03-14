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Papa John's может, банки Кубы стали принимать карты «Мир»: главное 14 марта

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Papa John`s может продолжить работу в России самостоятельно, бизнес-инкубатор Y Combinator сократит штат и инвестиции в стартапы, банки Гаваны начали прием карт платежной системы «Мир» и другие события 14 марта — в обзоре RB.RU.

Papa John's может, банки Кубы стали принимать карты «Мир»: главное 14 марта

Экономика

  • Предприниматели от 14 до 25 лет смогут повторно получить грант до 1 млн рублей, следует из нового проекта приказа Минэка. Ранее воспользоваться государственной поддержкой можно было однократно, теперь разрешат раз в три года, сообщили «Известия».

Финансы

  • Мосбиржа, Банк России и участники рынка обсуждают дополнительные меры противодействия аномальным движениям цен на акции третьего эшелона. 
  • Бизнес-инкубатор Y Combinator на 20% сократит штат и инвестиции в стартапы на поздних стадиях. В акселераторе подчеркнули, что решение никак не связано с банкротством Silicon Valley Bank, клиентами которого были 30% стартапов YC.
  • Банки Гаваны начали прием карт платежной системы «Мир». На табло банкоматов отображается эмблема российской платежной системы, передает ТАСС.

Бизнес

  • Сеть пиццерий Papa John`s может продолжить работу в России самостоятельно. Разрыв с головной структурой, опасаются они, может привести к снижению качества, сообщил «Коммерсантъ».

Телеком

  • Российские предприниматели после начала спецоперации на Украине оплачивали услуги отечественных облачных провайдеров на 87% чаще, чем в 2021 году, узнал «Коммерсантъ».
  • Ряд производителей и продавцы бытовой техники говорят, что за последний год в РФ увеличилось число обращений по гарантии техники, сообщил «Ъ». Как полагают участники рынка, это связано с уходом качественных иностранных брендов и ростом продаж отечественных и китайских продуктов. 

Фото на обложке: Hanzi-mor / Shutterstock

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