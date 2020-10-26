Производитель «Роллтона» и BigBon вышел на рынок напитков

Производитель продуктов быстрого приготовления под брендами «Роллтон» и BigBon — «Маревен Фуд Сэнтрал» — запустила в продажу энергетический напиток Actibo. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

Объем инвестиций в продукт не раскрывается.

Actibo разливается в Казахстане. В России напиток доступен на нескольких онлайн-площадках, в том числе Ozon и «Утконос Онлайн», по 54–65 рублей за бутылку объемом 400 мл. Дистрибуция строится поэтапно и покроет все каналы, говорят в компании.

Скриншот с сайта Ozon

Сейчас, по словам представителя Mareven, напиток в наличии примерно в 50 региональных сетях по всей стране. Кроме того, тестовые продажи идут в «Магните», и компания работает над выводом продукта в магазины «Пятерочка», «Перекресток» (входят в X5 Retail Group), «Ленту» и Auchan.

В «Ленте» газете заявили, что договоренности о поставках нет. В X5, «Магните» и Auchan на вопросы издания не ответили.

В Mareven запуск продукта объяснили желанием диверсифицировать портфель и развитием рынка безалкогольных напитков в России.

По данным Nielsen, сегмент энергетических напитков остается самым быстрорастущим в категории: за сентябрь 2019 года — август 2020 года продажи выросли на 27,5% в натуральном выражении и на 26,1% в деньгах.

В Mareven в 2021 году планируют начать разлив Actibo в РФ и занять 1–2% местного рынка напитков с содержанием кофеина.

По оценкам Euromonitor International, оборот энергетических напитков в России в 2020 году составит 103,54 млрд рублей. Таким образом, новый продукт должен принести Mareven от 1–2 млрд рублей.