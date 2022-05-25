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Маркетплейсам запрещено штрафовать покупателей за возврат товара — Роспотребнадзор

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Роспотребнадзоре назвали необоснованным введение маркетплейсами штрафов за возврат товара. Им запрещено это делать, заявили в ведомстве. Внимание к теме было привлечено после того, как Wildberries ввел платный возврат товара.

Маркетплейсам запрещено штрафовать покупателей за возврат товара — Роспотребнадзор

Законодательное обоснование необоснованности введения платы за возврат товара привели эксперты Роспотребнадзора по Свердловской области. Специалисты заявили, что маркетплейсы не имеют право вводить штрафы за возврат товара.

С покупателя можно взять плату за возврат товара продавцу только в случае, если эти расходы были обоснованными и документально подтверждены. Покупатель в любом случае имеет право оспорить решение в судебном порядке, но в ситуации, если товар оказался бракованным – расходы на возврат несет исключительно продавец, уточнили в Роспотребнадзоре.

Внимание к этой теме было привлечено после того, как в СМИ появилась информация о введении маркетплейсом Wildberries платного возврата товара. Сообщалось, что покупатели стали получать уведомления о том, что возврат каждого товара обойдется им в 100 рублей. Пользователи в соцсетях уточнили, что плату за возврат берут даже в случае, если товар оказался бракованным.

Позже представители Wildberries опровергли эту информацию, заявив, что массовых штрафов они не вводили, и такая мера действует только для 10% клиентов.

Фото на обложке: zen.yandex

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