Маркетплейсам запрещено штрафовать покупателей за возврат товара — Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре назвали необоснованным введение маркетплейсами штрафов за возврат товара. Им запрещено это делать, заявили в ведомстве. Внимание к теме было привлечено после того, как Wildberries ввел платный возврат товара.

Законодательное обоснование необоснованности введения платы за возврат товара привели эксперты Роспотребнадзора по Свердловской области. Специалисты заявили, что маркетплейсы не имеют право вводить штрафы за возврат товара.

С покупателя можно взять плату за возврат товара продавцу только в случае, если эти расходы были обоснованными и документально подтверждены. Покупатель в любом случае имеет право оспорить решение в судебном порядке, но в ситуации, если товар оказался бракованным – расходы на возврат несет исключительно продавец, уточнили в Роспотребнадзоре.

Внимание к этой теме было привлечено после того, как в СМИ появилась информация о введении маркетплейсом Wildberries платного возврата товара. Сообщалось, что покупатели стали получать уведомления о том, что возврат каждого товара обойдется им в 100 рублей. Пользователи в соцсетях уточнили, что плату за возврат берут даже в случае, если товар оказался бракованным.

Позже представители Wildberries опровергли эту информацию, заявив, что массовых штрафов они не вводили, и такая мера действует только для 10% клиентов.

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