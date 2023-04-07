Маркетплейсы предложили вывести из-под моратория на проверки IТ-компаний

До конца апреля 2023 года общественный совет при ФАС предложит правительству вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки IT-компаний. Это указано в протоколе заседания совета от 29 марта, с которым ознакомились «Ведомости».
Регулятор так сможет проанализировать деятельность онлайн-платформ на соответствие их действий по отношению к поставщикам, антимонопольному законодательству. В ФАС добавили, что выступают за равный подход ко всем участникам рынков.
Мораторий предусмотрен постановлением правительства от 24 марта 2022 года. Документ действует в отношении аккредитованных в России IТ-компаний и предполагает запрет на проведение всех видов государственного и муниципального контроля, за исключением внеплановых проверок по фактам обнаружения слитых в интернет баз с персональными данными или ненадлежащей рекламы.
Постановление оставляет за контролирующими органами только проведение «профилактических мероприятий в виде консультирования, информирования, самообследования». Такой режим действует до конца 2024 года.
Вопрос вобзобновления проверок обсуждается на фоне конфликта Wildberries с владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ), который начался в середине марта.
- 14 марта владельцы пунктов выдачи пришли к главному офису Wildberries в Москве и пригрозили закрыться из-за новых условий работы. В частности, устанавливалось, что если клиент вернул подмененный или бракованный товар, его стоимость маркетплейс списывает с сотрудника ПВЗ. Помимо этого, в персональных кабинетах сотрудников появилась информация о том, что при наличии такого долга они не смогут выводить из системы свои деньги.
- 15 марта к забастовке против новой системы штрафов маркетплейса присоединились десятки ПВЗ на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
- Позднее Wildberries начал вывозить товары из ПВЗ, сотрудники которых принимают участие в забастовке, и деактивировать все пункты выдачи, представители которых 14 марта ездили к главному офису Wildberries в Москве.
- Компания ранее называла информацию о забастовке «не соответствующей действительности», однако признала, что действительно закрыла некоторые пункты выдачи, которые «выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям платформы и предпринимают попытки сорвать работу офиса».
- 16 марта Wildberries перестал начислять новые штрафы владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за «подмену» товаров. Маркетплейс также начал возвращать деньги владельцам ПВЗ, которых штрафовали ранее.
- 17 марта маркетплейс создал спецкомиссию по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами ПВЗ на базе «Опоры России».
Фото на обложке: My July /
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