Маркетплейсы предложили вывести из-под моратория на проверки IТ-компаний

До конца апреля 2023 года общественный совет при ФАС предложит правительству вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки IT-компаний. Это указано в протоколе заседания совета от 29 марта, с которым ознакомились «Ведомости».

Регулятор так сможет проанализировать деятельность онлайн-платформ на соответствие их действий по отношению к поставщикам, антимонопольному законодательству. В ФАС добавили, что выступают за равный подход ко всем участникам рынков.

Мораторий предусмотрен постановлением правительства от 24 марта 2022 года. Документ действует в отношении аккредитованных в России IТ-компаний и предполагает запрет на проведение всех видов государственного и муниципального контроля, за исключением внеплановых проверок по фактам обнаружения слитых в интернет баз с персональными данными или ненадлежащей рекламы.

Постановление оставляет за контролирующими органами только проведение «профилактических мероприятий в виде консультирования, информирования, самообследования». Такой режим действует до конца 2024 года.

Вопрос вобзобновления проверок обсуждается на фоне конфликта Wildberries с владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ), который начался в середине марта.

14 марта владельцы пунктов выдачи пришли к главному офису Wildberries в Москве и пригрозили закрыться из-за новых условий работы. В частности, устанавливалось, что если клиент вернул подмененный или бракованный товар, его стоимость маркетплейс списывает с сотрудника ПВЗ. Помимо этого, в персональных кабинетах сотрудников появилась информация о том, что при наличии такого долга они не смогут выводить из системы свои деньги.

15 марта к забастовке против новой системы штрафов маркетплейса присоединились десятки ПВЗ на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Позднее Wildberries начал вывозить товары из ПВЗ, сотрудники которых принимают участие в забастовке, и деактивировать все пункты выдачи, представители которых 14 марта ездили к главному офису Wildberries в Москве.

Компания ранее называла информацию о забастовке «не соответствующей действительности», однако признала, что действительно закрыла некоторые пункты выдачи, которые «выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям платформы и предпринимают попытки сорвать работу офиса».

16 марта Wildberries перестал начислять новые штрафы владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за «подмену» товаров. Маркетплейс также начал возвращать деньги владельцам ПВЗ, которых штрафовали ранее.

17 марта маркетплейс создал спецкомиссию по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами ПВЗ на базе «Опоры России».

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