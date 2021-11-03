В России запустили сервис по подбору оптимальных маркетплейсов для компаний-экспортеров

Российский экспортный центр (РЭЦ) и Минэкономразвития разработали новый сервис по подбору оптимальных маркетплейсов для продажи российской продукции за рубежом, сообщила пресс-служба министерства.

В новом сервисе собрано почти 100 каналов продаж. Есть нишевые маркетплейсы с определенной продукцией, которые являются более эффективным каналом продаж, чем большие универсальные площадки. Сервис призван дать возможность бизнесу оценить себя и оценить маркетплейсы, которые ему подходят в наибольшей степени, пояснил министр экономического развития Максим Решетников.

В сервисе также отражены уже действующие возможности господдержки при выходе на маркетплейсы, реализуемые в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В частности, компенсируется часть затрат на сертификацию продукции и на международную и национальную регистрацию товарных знаков. Кроме того, сейчас разрабатывается программа оптимизации расходов экспортеров на доставку почтой.

Помимо перечня рекомендованных к размещению международных маркетплейсов и Национальных онлайн-магазинов РЭЦ на зарубежных площадках, предприниматель получает доступ к развернутой информации об особенностях работы с ними, пошаговым инструкциям, обучающим видеороликам и другим полезным материалам

Компании могут самостоятельно разместиться на той или иной площадке или воспользоваться услугами аккредитованных сервисных провайдеров через цифровую платформу «Профессионалы экспорта».

По данным Минэкономразвития, в 2021 году объем электронной торговли в мире составит $5 трлн или 17,5% от общего объема мировых розничных продаж. «Крайне важно, чтобы российские экспортеры имели доступ к этому растущему сегменту, который в основном сконцентрирован в маркетплейсах», — отметил Решетников.

Чтобы получить услугу «Подбор маркетплейсов», компании необходимо зарегистрироваться на платформе «Мой экспорт», найти сервис в разделе «Продвижение на внешние рынки» и заполнить анкету. Далее на сайте появятся список актуальных для экспортера маркетплейсов и индивидуальные рекомендации по использованию онлайн-каналов для экспорта. Услуга предоставляется бесплатно.

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