RB.RU представляет интерактивную карту маркетплейсов, которая объединяет в одном месте площадки и инструменты, ориентированные на российских предпринимателей.

Маркетплейсы давно стали важной частью жизни для каждого из нас. Для одних это удобный сайт, на котором можно купить все — от корма для кошек до смартфона, для других — основной источник заработка.

По данным Tinkoff eCommerce за 2023 год, онлайн-торговля на маркетплейсах растет практически по всем показателям: совокупный объем трат на маркетплейсах вырос почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а количество транзакций выросло на 63%.

Не снижает темпы и индустрия, выстроенная вокруг маркетплейсов. Из 35 венчурных сделок, заключенных в 4 квартале 2023 года 6 были связаны с инструментами для ведения бизнеса на маркетплейсах. По прогнозу основателя baza.vc и венчурного партнера МТС Алексея Мосолова, тенденция сохранится и в 2024 году.

В этой интерактивной карте мы собрали более 100 проектов из сферы маркетплейсов: популярные площадки, инструменты для продавцов и программы для владельцев пунктов выдачи заказов.

Критериями для включения в карту были:

нацеленность бизнеса на российский рынок;

регулярное обновление сайта и социальных сетей;

наличие как минимум 800 тыс. посещений в месяц (для трех категорий маркетплейсов; использованы открытые данные Similarweb).

соответствие одной из категорий: B2C, C2C, B2B и инструменты для инфраструктуры маркетплейсов.

Под B2C-маркетплейсами (Business-to-Consumer) мы понимаем онлайн-платформы, на которых компании или предприниматели продают свои товары или услуги напрямую конечным потребителям. Маркетплейс в таком случае предоставляет инфраструктуру для проведения транзакций, обеспечивает безопасность и логистику для покупателей и продавцов.

C2C-маркетплейсы (Consumer-to-Consumer) предлагают пользователям платформы для обмена товарами и услугами. Сюда подходят сайты, которые дают возможность создавать объявления, устанавливать цены, вести переговоры и заключать сделки напрямую без посредника.

B2B-маркетплейсы (Business-to-Business) предназначены для торговли между различными бизнесами. Эти платформы созданы для упрощения поиска деловых партнеров, а также для оптимизации эффективности поставок и продаж.

Инструменты для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов — это любые сервисы, которые помогают предпринимателю взаимодействовать с маркетплейсом. Сюда входят в том числе решения для сбора аналитики, автоматизации бизнеса и программы для управления документами и финансами.

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