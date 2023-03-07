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Российские селлеры выступили против ужесточения правил работы маркетплейсов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российские селлеры призывают Минпромторг не вводить жесткое регулирование работы площадок. Об этом заявил основатель школы селлеров «Меркатус», партнер Wildberries и «СберМегаМаркет» Лео Шевченко.

Российские селлеры выступили против ужесточения правил работы маркетплейсов

Накануне стало известно, что региональные власти попросили Минпромторг ужесточить правила работы онлайн-площадок. В частности, предлагается обязать маркетплейсы раскрывать данные, по которым можно с точностью определить продавца. Также рекомендуется ввести специальные промежуточные счета, оплата на которые будет поступать после получения заказа.

Отдельное внимание вызвали возможные санкции для маркетплейсов за введение платы за возврат товара. С точки зрения продавцов, эта мера поспособствует более рациональному и ответственному потребительскому поведению, указывает Шевченко. Сегодня многие клиенты заказывают по 5-6 моделей на выбор, а после примерки оставляет только одну. Селлеру, в свою очередь, приходится оплачивать все логистические расходы.

Кроме того, имеют место случаи так называемого потребительского терроризма, когда покупатель умышленно портит вещь и забирает себе часть от нее, например, пояс.

Вопрос возврата товаров на маркетплейсе Wildberries обсуждается в индивидуальном порядке. На решение, должен ли человек оплачивать возврат, влияет множество факторов: от категории товара до истории покупок клиента.

При этом маркетплейс уже сталкивался с проблемами в данной области. Осенью менеджеры пунктов выдачи заказов жаловались, что площадка начала взыскивать часть средств за бракованные товары с самих пунктов выдачи.

Сегодня, по данным «Меркатус», Wildberries разбирает каждый спорный случай отдельно, для этого создается специальный чат.

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По мнению Шевченко, введение платы за услугу возврата товара — мера, способная оздоровить паттерны потребительского поведения. Селлеры смогут эффективнее планировать бизнес и закладывать в финальную стоимость товара на маркетплейсе меньше издержек.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, за девять месяцев 2022 года россияне потратили на онлайн-покупки на 43% больше средств, чем за аналогичный период 2021 года.

Фото на обложке: William Potter / Shutterstock

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