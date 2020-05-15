Разработчики из России запустили маркетплейс по подбору бойцов для единоборств

Российская компания Expert Me, которая помогает бизнесу найти отраслевых экспертов, запустила маркетплейс по подбору бойцов для единоборств Harcord . Об этом Rusbase рассказали представители компании.

Harcord — это база бойцов и организаторов турниров единоборств. На маркетплейсе бойцы могут напрямую договариваться о боях, без участия менеджеров. Пока проект работает на рынке России и СНГ, в будущем компания планирует вывести его на международный рынок.

По словам разработчиков, на платформе уже зарегистрировались 1,5 тысячи пользователей. Планировать бои они пока не могут — из-за пандемии коронавируса проведение мероприятий во всем мире приостановлено.

Объем вложений в маркетплейс не раскрывается. По словам основателя Expert Me Ильи Биндюка, рыночная стоимость разработки такого проекта может составлять от 20 до 30 млн рублей.