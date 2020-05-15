Разработчики из России запустили маркетплейс по подбору бойцов для единоборств
Российская компания Expert Me, которая помогает бизнесу найти отраслевых экспертов, запустила маркетплейс по подбору бойцов для единоборств Harcord. Об этом Rusbase рассказали представители компании.
Harcord — это база бойцов и организаторов турниров единоборств. На маркетплейсе бойцы могут напрямую договариваться о боях, без участия менеджеров. Пока проект работает на рынке России и СНГ, в будущем компания планирует вывести его на международный рынок.
По словам разработчиков, на платформе уже зарегистрировались 1,5 тысячи пользователей. Планировать бои они пока не могут — из-за пандемии коронавируса проведение мероприятий во всем мире приостановлено.
Объем вложений в маркетплейс не раскрывается. По словам основателя Expert Me Ильи Биндюка, рыночная стоимость разработки такого проекта может составлять от 20 до 30 млн рублей.
«Самостоятельным спортсменам, которые занимаются единоборствами, сложно продвигать себя. Маркетплейс бойцов должен решить эту проблему», — отметил Илья Биндюк.
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