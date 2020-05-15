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Разработчики из России запустили маркетплейс по подбору бойцов для единоборств

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российская компания Expert Me, которая помогает бизнесу найти отраслевых экспертов, запустила маркетплейс по подбору бойцов для единоборств Harcord. Об этом Rusbase рассказали представители компании. 

Разработчики из России запустили маркетплейс по подбору бойцов для единоборств

Harcord — это база бойцов и организаторов турниров единоборств. На маркетплейсе бойцы могут напрямую договариваться о боях, без участия менеджеров. Пока проект работает на рынке России и СНГ, в будущем компания планирует вывести его на международный рынок. 

Hardcord

По словам разработчиков, на платформе уже зарегистрировались 1,5 тысячи пользователей. Планировать бои они пока не могут — из-за пандемии коронавируса проведение мероприятий во всем мире приостановлено.

Объем вложений в маркетплейс не раскрывается. По словам основателя Expert Me Ильи Биндюка, рыночная стоимость разработки такого проекта может составлять от 20 до 30 млн рублей. 

«Самостоятельным спортсменам, которые занимаются единоборствами, сложно продвигать себя. Маркетплейс бойцов должен решить эту проблему», — отметил Илья Биндюк. 

Фото: Leeloona / Shutterstock

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