Маркетплейс goods.ru запустил услугу бронирования лекарств

Маркетплейс goods.ru запустил бронирование лекарств с возможностью забрать их в партнерских аптеках. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Goods.ru работает как агрегатор аптек, к нему подключены 426 точек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Среди них – «Доктор Столетов», «Озерки», «МосАптека», «Хорошая аптека». Аптеки-партнеры платят маркетплейсу комиссию – 3% от суммы покупки.

К концу года маркетплейс рассчитывает увеличить количество партнерских аптек до 5 тысяч точек. Еще goods.ru планирует запустить доставку лекарств.

Goods.ru продает продукты и непродовольственные товары. Лекарства на маркетплейсе появились впервые. По данным ЕГРЮЛ, контрольный пакет goods.ru принадлежит группе компаний «М.видео – Эльдорадо». Еще 20% – у основателя «М.видео» Александра Тынкована.

Бронирование лекарств с возможностью забрать их в аптечном пункте уже есть у apteka.ru, «Здравсити» и аптечных сетей,