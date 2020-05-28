Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Маркетплейс goods.ru запустил услугу бронирования лекарств

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Маркетплейс goods.ru запустил бронирование лекарств с возможностью забрать их в партнерских аптеках. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Маркетплейс goods.ru запустил услугу бронирования лекарств

Goods.ru работает как агрегатор аптек, к нему подключены 426 точек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Среди них – «Доктор Столетов», «Озерки», «МосАптека», «Хорошая аптека». Аптеки-партнеры платят маркетплейсу комиссию – 3% от суммы покупки.

К концу года маркетплейс рассчитывает увеличить количество партнерских аптек до 5 тысяч точек. Еще goods.ru планирует запустить доставку лекарств. 

Goods.ru продает продукты и непродовольственные товары. Лекарства на маркетплейсе появились впервые. По данным ЕГРЮЛ, контрольный пакет goods.ru принадлежит группе компаний «М.видео – Эльдорадо». Еще 20% – у основателя «М.видео» Александра Тынкована.

Бронирование лекарств с возможностью забрать их в аптечном пункте уже есть у apteka.ru, «Здравсити» и аптечных сетей,

Фото: Chamille White / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

28 мая 2020

Skill Up

29 мая 2020

Новатор Москвы

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

28 мая 2020

Skill Up

29 мая 2020

Новатор Москвы

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма