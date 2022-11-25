Маск запустит в Twitter три галочки верификации вместо одной

Генеральный директор Twitter Inc. Илон Маск продолжает развивать идею платной подписки Twitter Blue, которая позволяет купить значок верификации аккаунта. Бизнесмен объявил, что уже второго декабря соцсеть запустит ручную аутентификацию учетных записей Blue, Grey и Gold.

Ранее миллиардер временно прекратил продажу подписки Twitter Blue из-за большого числа фейковых аккаунтов. Так пользователи, выдававшие себя за известных людей, писали от их лица провокационные заявления. Позднее Маск отложил введение новой функции до момента, пока проблема присвоения чужих имен не будет решена.

Теперь предприниматель анонсировал новую систему проверки личности, аккаунты будут проверяться вручную. После верификации им присвоят один из трех типов галочек: золотую — для компаний, серую — для правительства и голубую — для обычных аккаунтов.

«Болезненно, но необходимо», — прокомментировал Маск свою инициативу.

Он также пообещал, что верифицированные пользователи смогут помечать свои учетные записи логотипами компаний, в которых они работают.

Миллиардер стал владельцем Twitter в конце октября, возглавив социальную сеть, он распустил совет директоров и уволил 50% работников. Оставшимся сотрудникам он выставил ультиматум: подготовиться к «хардкорной» интенсивной работе или покинуть компанию.

На текущей неделе стали известны планы предпринимателя по развитию социальной сети. Так, в версии «Twitter 2.0» может появиться видеочат, звонки и зашифрованные личные сообщения.

Фото на обложке: kovop58 / Shutterstock