Маск запустит в Twitter три галочки верификации вместо одной

Генеральный директор Twitter Inc. Илон Маск продолжает развивать идею платной подписки Twitter Blue, которая позволяет купить значок верификации аккаунта. Бизнесмен объявил, что уже второго декабря соцсеть запустит ручную аутентификацию учетных записей Blue, Grey и Gold.
Ранее миллиардер временно прекратил продажу подписки Twitter Blue из-за большого числа фейковых аккаунтов. Так пользователи, выдававшие себя за известных людей, писали от их лица провокационные заявления. Позднее Маск отложил введение новой функции до момента, пока проблема присвоения чужих имен не будет решена.
Теперь предприниматель анонсировал новую систему проверки личности, аккаунты будут проверяться вручную. После верификации им присвоят один из трех типов галочек: золотую — для компаний, серую — для правительства и голубую — для обычных аккаунтов.
«Болезненно, но необходимо», — прокомментировал Маск свою инициативу.
Он также пообещал, что верифицированные пользователи смогут помечать свои учетные записи логотипами компаний, в которых они работают.
Миллиардер стал владельцем Twitter в конце октября, возглавив социальную сеть, он распустил совет директоров и уволил 50% работников. Оставшимся сотрудникам он выставил ультиматум: подготовиться к «хардкорной» интенсивной работе или покинуть компанию.
На текущей неделе стали известны планы предпринимателя по развитию социальной сети. Так, в версии «Twitter 2.0» может появиться видеочат, звонки и зашифрованные личные сообщения.
Фото на обложке: kovop58 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Илон Маск пообещал «амнистировать» заблокированные профили в Twitter на следующей неделе
- 2 Mastodon: как перенести друзей из Twitter и других соцсетей
- 3 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
- 4 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
- 5 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
ВОЗМОЖНОСТИ
25 ноября 2022
27 ноября 2022
27 ноября 2022