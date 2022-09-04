Илон Маск попал в учебники

Юридическая школа Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) запустила курс под названием «Закон Илона Маска» на базе судебных разбирательств корпораций Tesla и SpaceX, а также лично Илона Маска.
Преподаватель курса, эксперт по корпоративному праву, профессор Стивен Бейнбридж считает, что популярность миллиардера действительно привлечет студентов, а спектр исков Маска настолько велик, что позволит изучить все аспекты корпоративного права и юридические тонкости в сфере ценных бумаг.
Новый курс стартует уже в следующем семестре, пишет Business Insider. В программе будут рассмотрены дела, связанные с покупкой Tesla SolarCity (компании, акционером которой был Маск), с затянувшимся приобретением Twitter, с компенсациями генеральному директору Tesla, с расследованиями по ценным бумагам, а также потенциальные конфликты интересов в его деловых отношениях.
В аннотации к курсу Бейнбридж отдельно поясняет: «Организующим принципом этого курса является то, что экономисты называют проблемой принципала-агента (она же агентские издержки)».
«Как человек, который управляет огромным количеством денег других людей, Маск постоянно сталкивается с искушением преследовать свои собственные интересы и цели вместо того, чтобы сосредоточиться на благосостоянии тех, кто доверил ему свои сбережения».
Именно поэтому в новом курсе с особой пристальностью будут рассматриваться некоторые способы, с помощью которых закон ограничивает (или не ограничивает) расхождения Маска с интересами акционеров.
«Маск создает много действительно интересных прецедентных дел», — подчеркнул Бейнбридж в интервью NY Mag.
Бейнбридж считает, что особый интерес вызовет разбор не завершенного по сей день дела о компенсационном пакете генерального директора Tesla: «Ничто так не поразит студентов, как вопиющая сумма денег, фигурирующая в деле и превышающая все, что мы когда-либо видели».
К тому же профессор намеревается рассказывать рассказано о том, как самый богатый человек в мире изменил корпоративное право, например, определение контролирующего акционера компании. Ведь 15% акций Маска в Tesla поставили под сомнение общепринятое мнение о том, что контрольный пакет акций требует 51% доли бизнеса.
«Учитывая, насколько Маск известен в Twitter и все такое, я подумал, что это будет способ по-настоящему привлечь внимание студентов».
Фото на обложке: Emmanuel Ikwuegbu / Unsplash
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