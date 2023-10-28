Илон Маск хочет превратить X в цифровой «центр финансовых услуг»

В годовщину приобретения Илоном Маском сети Twitter за $44 млрд бизнесмен провел внутреннюю видеоконференцию для сотрудников и рассказал о дальнейших планах. Он намерен сделать из Х «приложение для всего», чтобы пользователи «платили за всё», а потому сеть вскоре станет и банком, и сайтом для знакомств…

По сообщению анонимных участников встречи, на которых ссылаются Business Insider и Gizmochina, Маск дает команде год (до конца 2024 г.), чтобы превратить X во всеобъемлющую платформу для цифровых финансовых услуг, потенциально заменяющую традиционные банки.

Миллиардер ждет, что X станет платформой, которая сможет обрабатывать все транзакции — от отправки денег друзьям и семье до инвестирования в ценные бумаги. Он также хочет, чтобы сеть предлагала функции, выходящие за рамки традиционных банковских услуг: миллиардер упомянул высокодоходные инструменты и счета без комиссии за овердрафт.

Превращение X в финансовый центр — амбициозная цель, которая потребует большой работы с документами и разрешениями: надо будет получить необходимые лицензии и одобрения от регулирующих органов каждого штата США и других стран присутствия.

При этом эксперты задаются вопросом, чем именно X будет привлекать аудиторию, если ей уже доступно множество удобных и стабильно работающих финансовых продуктов. Аналогичный вопрос возникает и по поводу «полноценного» сайта знакомств.

Маск не стал вдаваться в подробности о том, как именно X превратится в дейтинг-приложение (какие конкретно изменения будут внесены в платформу). Не уточнял он, и есть ли у пользователей спрос на такие функции. Однако обе идеи определенно соответствуют стремлению бизнесмена предоставить как можно больше платных услуг.

Большинство приложений для знакомств сегодня предлагают в том или ином виде форму платной подписки. Как и финансовые платформы. Так что Маск уверен в успехе и сказал, что готов вложить значительные средства в X, чтобы добиться своего.

Продолжая «хайповать», миллиардер также заявил, что новые функции X video ничем не уступают YouTube, и выдвинул версию, что вскоре сеть превратиться в «видеоцентричный медиа-канал», который будет доступен в системах Smart TV.

Участники встречи, впрочем, отмечают, что всегда яркие планы босса не отвлекают сотрудников от насущных вопросов: перед встречей многие направляли руководству вопросы о финансовом состоянии компании, поскольку рекламодатели и пользователи продолжают покидать платформу.

Персонал также отмечал, что в корпорации по-прежнему наблюдается «нулевая прозрачность». Но ни одна из этих тем на видеоконференции не была поднята.

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