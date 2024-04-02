В работе Telegram снова массовый сбой — не загружается фото и видеоконтент

В работе Telegram снова массовый сбой. Пользователи сообщают, что не загружается фото и видеоконтент. Неполадки в работе мессенджера происходят уже в четвертый раз за последние два месяца.
Мессенджер Telegram столкнулся с массовым сбоем в работе. Об этом сообщают пользователи сервиса, свидетельствуют данные Downradar и Downdetector.
Исходя из сообщений, неполадки начались около 19:05 мск. В основном они касаются невозможности загрузить фото и видеоконтент. Преимущественно на неполадки жалуются пользователи десктопной версии мессенджера.
К 19:20 мск количество жалоб на работу мессенджера превысило 2 тыс. Пользователи сообщают о проблемах при соединении с сервером, получением сообщений. В основном о неполадках сообщают пользователи из Центральной России.
Это уже пятый массовый сбой в работе Telegram за два месяца. В последний раз сбой произошел вечером 22 марта.
Фото на обложке: Natee Meepian /
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