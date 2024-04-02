Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В работе Telegram снова массовый сбой — не загружается фото и видеоконтент

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В работе Telegram снова массовый сбой. Пользователи сообщают, что не загружается фото и видеоконтент. Неполадки в работе мессенджера происходят уже в четвертый раз за последние два месяца.

В работе Telegram снова массовый сбой — не загружается фото и видеоконтент

Мессенджер Telegram столкнулся с массовым сбоем в работе. Об этом сообщают пользователи сервиса, свидетельствуют данные Downradar и Downdetector.

Исходя из сообщений, неполадки начались около 19:05 мск. В основном они касаются невозможности загрузить фото и видеоконтент. Преимущественно на неполадки жалуются пользователи десктопной версии мессенджера.

К 19:20 мск количество жалоб на работу мессенджера превысило 2 тыс. Пользователи сообщают о проблемах при соединении с сервером, получением сообщений. В основном о неполадках сообщают пользователи из Центральной России.

Это уже пятый массовый сбой в работе Telegram за два месяца. В последний раз сбой произошел вечером 22 марта.

Фото на обложке: Natee Meepian / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 6 рисков для владельцев телеграм-каналов
  2. 2 В Telegram появились новые функции для бизнеса
  3. 3 Как и зачем интегрировать чат-боты в систему 1С
  4. 4 Самые сомнительные обновления Telegram за последний год
  5. 5 ​​Как использовать фреймворк JTBD в разработке IT-продукта: пошаговая инструкция
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

03 апреля 2024

МТС Challenge

05 апреля 2024

Венчурный конкурс

05 апреля 2024

Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект

08 апреля 2024

Хакатон Гагарин

08 апреля 2024

Акселератор Б8

Все ВОЗМОЖНОСТИ