В работе Telegram снова массовый сбой — не загружается фото и видеоконтент

В работе Telegram снова массовый сбой. Пользователи сообщают, что не загружается фото и видеоконтент. Неполадки в работе мессенджера происходят уже в четвертый раз за последние два месяца.

Мессенджер Telegram столкнулся с массовым сбоем в работе. Об этом сообщают пользователи сервиса, свидетельствуют данные Downradar и Downdetector.

Исходя из сообщений, неполадки начались около 19:05 мск. В основном они касаются невозможности загрузить фото и видеоконтент. Преимущественно на неполадки жалуются пользователи десктопной версии мессенджера.

К 19:20 мск количество жалоб на работу мессенджера превысило 2 тыс. Пользователи сообщают о проблемах при соединении с сервером, получением сообщений. В основном о неполадках сообщают пользователи из Центральной России.

Это уже пятый массовый сбой в работе Telegram за два месяца. В последний раз сбой произошел вечером 22 марта.

Фото на обложке: Natee Meepian / Shutterstock