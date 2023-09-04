Без хаоса из рабочих сообщений: как построить онлайн-офис в мессенджере

Несколько лет назад Станислав Бондарчук работал в компании, где коммуникация полностью строилась в Telegram. Даже при небольшом количестве сотрудников в мессенджере задачи в переписке терялись, появлялись десятки чатов-однодневок.
Однако сам выбор конкретного сервиса или инструмента значит не так много — намного важнее принципы взаимодействия в рабочем пространстве. Станислав поделился пошаговой инструкцией из семи шагов, чтобы бизнес мог грамотно выстроить процессы в мессенджерах уже сейчас.
Шаг №1. Выбрать мессенджер
Чтобы построить прозрачную систему коммуникации, подойдет инструмент, в котором есть необходимые функции:
- Командные пространства — отдельные рабочие «комнаты», в каждой из которых свой список чатов и состав участников.
- Треды — комментарии к сообщениям. В корпоративном сервисе работают так же, как комментарии к постам в социальных сетях и помогают компактно обсуждать рабочие вопросы.
- Реакции — эмодзи под сообщениями, помогают одним нажатием выразить эмоции, одобрение, несогласие.
Такой набор функций можно найти в Slack и похожих на него сервисах: Mattermost, Rocket.Chat, Flock и несколько российских продуктов.
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Подойдет и Telegram — в последнее время разработчики сильно прокачали группы и добавили возможность сделать из них выделенные командные пространства.
В WhatsApp и VK Messenger построить «онлайн-офис» не получится. В этих сервисах нет отдельных рабочих пространств и комментариев к сообщениям, а значит, невозможно структурировать информацию.
При выборе стоит опираться не только на функции, но и на технические требования компании к продукту — скажем, облако или on-premise.
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Шаг №2. Составить схему на основе организационной структуры компании
Руководителям функциональных направлений следует создать схему взаимодействия внутри своих отделов, а позже — очертить, как происходит коммуникация с топ-менеджментом компании.
Подробная блок-схема поможет организовать работу в онлайн-пространстве так же, как и физическом офисе.
Что необходимо визуализировать:
- Микроструктура
Важно отразить, как устроены команды: какие сотрудники и в рамках каких процессов взаимодействуют друг с другом.
- Макроструктура
Здесь нужно описать схему коммуникации отделов с руководством — «мозговым центром» компании.
Стоит заранее продумать коммуникацию с людьми снаружи организации. Это могут быть подрядчики или партнеры — визуализируйте, в каких процессах они участвуют и с кем из компании взаимодействуют.
Шаг №3. Настроить пространства для команд
Используя граф связей из предыдущего шага, необходимо создать в мессенджере собственное пространство для каждого отдела. В Slack-alike сервисах это можно сделать, нажав специальную кнопку в интерфейсе приложения.
Если вы выбрали Telegram, необходимо создать групповой чат и в его настройках активировать ползунок «Темы».
Тогда группа становится командным пространством со своим списком чатов и участников.
Еще один способ — создать папки в списке чатов, где все чаты и каналы рассортированы по направлениями работы.
Получаются своего рода «кабинеты» на каждый отдел — как сотрудники привыкли в физическом офисе.
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В нашей компании свои выделенные онлайн-комнаты есть у инженеров, маркетинга, дизайна, продаж, эйчаров и даже у внешних авторов контента.
Если сотрудник — скажем, дизайнер, — выполняет задачи и в разработке, и в маркетинге, его стоит добавить в оба пространства. При этом сотрудник переходит из кабинета в кабинет нажатием кнопки в меню приложения.
В Telegram отдельные рабочие пространства выглядят примерно так же.
Шаг №4. Составить список ключевых процессов каждого отдела и создать под них чаты
На этом этапе следует создать чаты и добавить в них сотрудников с учетом данных, полученных из схемы.
Это необходимо, чтобы каждый процесс обсуждался в отдельном чате. Так сотрудники знают, куда написать по той или иной задаче, а руководители — где искать требуемую информацию.
Для порядка в коммуникации названия чатов следует сделать емкими и прозрачными, например, «Продажи — входящие заявки» или «Маркетинг — вебинары для партнеров». Это поможет быстро найти необходимый чат с помощью поиска внутри приложения.
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А чтобы в чатах не возникало путаницы при обсуждении нескольких вопросов, следует использовать комментарии к сообщениям. Об этом расскажем в следующем шаге.
В концепции онлайн-офиса чаты внутри командных пространств — это «переговорные комнаты» для обсуждения конкретных вопросов.
Вот некоторые «переговорки» нашей команды маркетинга:
- Стратегия — общие вопросы;
- Дизайн картинок;
- Бренд-медиа;
- Темы статей — инсайты.
В последний из чатов команда каждый день отправляет по две концепции статей, которые пришли в голову за день. Ничего, кроме идей, там не публикуется, и руководитель точно знает, что он найдет в чате.
Или вот примеры чатов из пространства для эйчаров:
- Резюме — маркетологи.
- Резюме — программисты.
- Испытательный срок.
- Онбординг сотрудников.
- Посещаемость.
В нашем случае сотрудники к такой структуре пространства привыкли быстро – с разбивкой задач по категориям стало проще находить их и отслеживать прогресс по каждой.
По аналогии следует создать чаты по ключевым процессам для остальных отделов, чтобы заранее разложить информацию по полочкам.
Кроме того, как и в любом физическом офисе, следует создать главный чат для всей команды — там сотрудники смогут почитать и обсудить важные новости компании. Например, создание нового сайта, изменения в бизнес-стратегии или корпоратив.
Опционально — чат-флудилка, который заменяет место у кулера в офисе. Это место неформального общения — сотрудники могут пообщаться друг с другом и расслабиться в перерывах между работой.
Шаг №5. Установить правила общения в чатах
Чтобы сохранить коммуникацию в структурированном виде, необходимо ввести внутренние регламенты.
Три основных принципа, которые вошли в мои рабочие будни:
- «Одна задача — одно сообщение»
Обсуждение, вопросы и прогресс — в комментариях к сообщению. Так вся информация по задаче концентрируется под ней, а чат не засоряется.
В Slack-alike мессенджерах комментирование доступно по умолчанию: чтобы начать обсуждение, следует нажать всего одну кнопку в контекстном меню сообщения.
В Telegram механика отличается от корпоративных сервисов. Чтобы сотрудники могли комментировать сообщения, необходимо создать канал, включить комментарии и в настройках дать участникам права администратора.
- «Один процесс — один чат»
Все вопросы, касающиеся процесса, обсуждаются внутри чата. Если возникает спорный момент, дискуссия переносится в комментарии к сообщению.
Все принципы работают так же, как встречи с коллегами в переговорной. Если вы обсуждаете бюджет на контекстную рекламу, параллельно никто не рассказывает, как дела со статьями в блоге. В мессенджере с помощью комментариев к сообщениям так можно — в разных ветках обсуждения и без хаоса в чатах.
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- «Важным файлам — четкие и понятные названия»
Порядок в названиях с помощью поиска по чатам поможет в любой момент вернуться к необходимым для работы документам.
Это касается и отдельных сообщений. Четко сформулированная мысль поможет коллегам в несколько кликов найти полезную информацию.
Шаг №6. Установить правила управления процессами
Чтобы процессы в мессенджере двигались оперативно, сотрудникам следует не просто отправлять в чат вопросы, которые требуют участия руководителя.
Стоит ввести правило:
- Если сотрудникам требуется участие руководителя или согласование процесса, они подробно описывают ситуацию и сразу предлагают варианты ответов.
- Каждому варианту присваивается определенная реакция в виде эмодзи или цифра.
В этом случае руководитель уже получил необходимую информацию и сразу принимает решение.
В то же время сотрудники чувствуют больше самостоятельности и доверия, чем когда просто отправляют вопрос «Женя, что делаем с Telegram-каналом?».
Правило позволяет сотруднику самостоятельно продумать пути решения той или иной задачи, найти нестандартный подход. Да, написать короткое сообщение быстрее и проще, чем описывать ситуацию подробно. Однако в итоге система экономит время руководителя и ускоряет процессы компании.
Можно проводить опросы, например, в Telegram или настроить интеграцию со сторонними сервисами для голосования, если вы выбрали похожий на Slack инструмент. Вопрос в удобстве: написать сообщение и создать опрос занимает примерно равное количество времени.
Шаг №7. Начать работу в онлайн-офисе и проанализировать результаты
Когда все сотрудники и руководители привыкнут к новой системе, как правило, через один-два месяца, следует собрать обратную связь и оценить, как изменилось затрачиваемое на задачи время.
Наш опыт:
- В период адаптации команда выполняет задачи в среднем на 5-7% быстрее.
- Далее эффективность отделов увеличивается до 20%. Например, у команды Android-разработки вместо 80 часов на задачи спринта уходит от 64 до 70 часов, в зависимости от их сложности.
Стоит обратить внимание, стал ли поиск необходимой информации быстрее, и насколько структурирована коммуникация. По ощущениям руководителей и сотрудников, поиск важных документов занимает не больше нескольких минут.
Итоговый чек-лист
- Выберите удобный вам и вашей команде мессенджер — от Mattermost и Rocket.Chat до Telegram. Обратите внимание на технические требования к сервисам в вашей компании.
- Составьте схему коммуникации внутри вашей компании от сотрудников департаментов до руководителей функциональных направлений и топ-менеджеров.
- Создайте пространства для команд. Если сотрудник выполняет задачи для нескольких департаментов, добавьте его сразу в несколько. Опционально — настроить отдельное пространство для топ-менеджмента компании.
- Составьте список процессов каждого отдела и создайте под них чаты. Учитывайте данные из графа связей, чтобы коммуникация команды была выверенной и точной.
- Установите правила общения сотрудников в чатах, обязательные для всех.
- Установите правила управления процессами и их согласования. В этом очень помогут реакции на сообщения.
- Начинайте работу в онлайн-офисе, анализируйте промежуточные результаты. Корректируйте правила, если коммуникацию можно сделать еще более быстрой и комфортной.
Иллюстрации предоставлены автором
Фото на обложке: Unsplash
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