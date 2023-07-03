Максимальный доход самозанятого планируется увеличить до 4,8 млн рублей

ЛДПР предложила увеличить максимальный доход самозанятого до 4,8 млн рублей в год. Копия соответствующего законопроекта размещена в Telegram-канале замруководителя фракции партии в Госдуме Ярослава Нилова.
В пояснительной записке говорится, что самозанятость сейчас вправе применять лица, чей доход, учитываемый при определении налоговой базы, не превышает 2,4 млн рублей в год.
Многие самозанятые пытаются скрыть доход и уходят в «теневую» экономику для сохранения права на применение специального налогового режима. Авторы инициативы считают, что их предложение будет способствовать увеличению количества самозанятых.
- Количество самозанятых за последние два года выросло в шесть раз. В основном с ними сотрудничают компании из сфер масс-медиа, рекламы, образования, IT, финансов. Релокация стала одним из главных драйверов роста рынка фриланса – релоканты выходят на локальные рынки и берут работу от местных заказчиков. Около 50% от общего числа фрилансеров в России работают в статусе физического лица.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 От российских фотобанков до NFT-платформ: 5 площадок для заработка на творчестве в 2023 году
- 2 Работа с самозанятыми: какие есть риски и как их избежать
- 3 Работаете с большим количеством внештатных специалистов? Обратите внимание на Qugo
- 4 Привлечь «синих воротничков»: как компаниям правильно работать с линейным персоналом?
- 5 Битва самозанятости, ИП и ООО: какой вариант выбрать?
ВОЗМОЖНОСТИ
05 июля 2023
07 июля 2023
07 июля 2023