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Максимальный доход самозанятого планируется увеличить до 4,8 млн рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

ЛДПР предложила увеличить максимальный доход самозанятого до 4,8 млн рублей в год. Копия соответствующего законопроекта размещена в Telegram-канале замруководителя фракции партии в Госдуме Ярослава Нилова.

Максимальный доход самозанятого планируется увеличить до 4,8 млн рублей

В пояснительной записке говорится, что самозанятость сейчас вправе применять лица, чей доход, учитываемый при определении налоговой базы, не превышает 2,4 млн рублей в год.

Многие самозанятые пытаются скрыть доход и уходят в «теневую» экономику для сохранения права на применение специального налогового режима. Авторы инициативы считают, что их предложение будет способствовать увеличению количества самозанятых.

  • Количество самозанятых за последние два года выросло в шесть раз. В основном с ними сотрудничают компании из сфер масс-медиа, рекламы, образования, IT, финансов. Релокация стала одним из главных драйверов роста рынка фриланса – релоканты выходят на локальные рынки и берут работу от местных заказчиков. Около 50% от общего числа фрилансеров в России работают в статусе физического лица. 

Фото на обложке: Unsplash

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