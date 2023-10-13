Самозанятость в России и за рубежом: чем различаются и где выгоднее

Поэтому релокация, получения ВНЖ и гражданства — для которых часто требуется наличие постоянного источника дохода — упрощаются. Самозанятость в России и за рубежом сравнила Наталья Вайнберг, юрист и общественный деятель.

Статус самозанятого существует в большинстве стран. Поиск работы для самозанятого существенно проще, чем в случае найма на постоянную работу.

Рынок труда стремительно трансформируется, отдавая предпочтение самозанятости. Работники стремятся к большей свободе и возможности назначать цену за свою работу, а работодатели — отказаться от уплаты существенной части налогов.

Способствует росту этого направления активное развитие профессий, где в приоритете фриланс — IT, реклама, сфера услуг.

Самозанятые — кто это?

Общее определение статуса самозанятого различается в разных странах, но сводится к следующему: самозанятые — это лица, зарегистрированные в особом статусе и осуществляющие трудовую деятельность как независимые подрядчики, без заключения трудового договора.

Частой проблемой становится юридическое разграничение между нанятыми работниками, независимыми подрядчиками и ИП. Каждое государство вырабатывает индивидуальные меры реагирования.

Налоговое законодательство России, в целом, так и определяет статус «самозанятого», и именно в России у него больше всего отличий от статуса ИП:

Существенно упрощена регистрация и выбор деятельности, нет ограничений в видах деятельности по кодам ОКВЭД;

Самозанятые не сдают отчетность, только вносят суммы поступлений в приложение «Мой налог». У ИП обязанностей гораздо больше — например, перед налоговыми органами и фондами, а нанимая сотрудников ИП должны сдавать отчетность, о видах сроках и формах которой можно почитать здесь;

Самозанятые в России не имеют права нанимать постоянных сотрудников, только заключать разовые сделки с другими самозанятыми. Количество сотрудников для ИП зависит от налогового режима, применяемого предпринимателем.

Ниже уровень налогообложения, всего 4—6% против 6—20% у ИП, в зависимости от выбранной системы налогообложения;

Самозанятые не используют онлайн–кассу, обязательную для большинства ИП;

Самозанятые за себя взносы платить не должны, а ИП обязаны. Например, на 2024-й год фиксированный страховой взнос составит 49 500 рублей, а при доходе больше 300 000 рублей в год придется доплатить сверху 1% с суммы превышения (но конкретные суммы зависят от выбранного налогового режима).

В зарубежном праве особенности самозанятости могут как совпадать с вышеперечисленными, так и сильно отличаться. Об этом расскажу далее!

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Как устроена самозанятость в других странах?

Согласно информации, которую мне удалось изучить, самозанятость возникла в европейских странах значительно раньше, чем в России. Так, в Германии «Закон о содействии самозанятости» появился в 1999 г.

В европейских странах прослеживается общая тенденция отношения к самозанятому как к индивидуальному подрядчику. Однако подходы к оценке определения отличаются.

Например, в Германии сложно будет доказать факт найма при работе самозанятым, а во Франции действует специальная норма закона, в соответствии с которой самозанятый может быть расценен как наемный работник, если возможно доказать подчиненные отношения с контрагентом.

Япония пошла по пути защиты работников от произвола работодателей, что стало вынужденной мерой. В октябре 2016 года, к закону о самозанятости были приняты поправки, согласно которым независимые подрядчики могут потребовать от контрагента принять их на работу — это может быть реакция на нежелание оформлять сотрудников в штат.

В США статус самозанятого определяется исходя из возможности лица, предоставившего работу, воздействовать на работника в своих интересах.

Их взаимоотношения регулируются целой группой нормативно-правовых актов: Сводом федеральных нормативных актов (СФНА), Кодексом США, законом о справедливых условиях труда (ЗСУТ), законом о рабочих местах для малого бизнеса (ЗРМБ) и другими актами, отражающими региональную специфику.

Использование этих законов необходимо для защиты интересов как самозанятых, так и их нанимателей — судебные споры о статусе выполнения работы идут все чаще.

Чем различаются налоговые режимы для самозанятых в России и в мире

Сравним основные различия налогового режима самозанятости в России и видов налогообложения для физических лиц, которые работают на себя, в зарубежных странах. Рассмотрим их преимущества и недостатки.

Налогообложение

Здесь приоритет явно за Россией — ставка налога составляет всего 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами (а при регистрации дается налоговый бонус, который временно уменьшает эти ставки до 3% и 4% соответственно). В большинстве стран принята прогрессивная шкала налогообложения:

В Германии налог составляет 15–42% с учетом непредвиденных расходов и семейного положения. Доходы до 8 тыс. евро в год не облагаются налогом.

Во Франции ставка налога повышается в течение трех лет от момента получения статуса, возрастая с 5% до 12,3% для торговли и до 21,2% для оказания услуг. Помимо этого, оплачивается НДС, но в зависимости от вида деятельности и региона работы можно получить вычет из налога до 71% объема прибыли.

В Великобритании введена прогрессивная ставка 20–45%, уплачиваются дополнительные взносы на выплату пенсий и пособий. Доходы до £12,5 тыс. не облагаются налогом.

В Японии введен прогрессивный налог — от 5% на доход до 1,95 млн йен до 45% на доход от 40 млн йен.

В США введена прогрессивная ставка налога: при заработке менее $10 тыс. налог отсутствует, в пределах $9225–414 тыс. — составляет 10%, при превышении этого значения — 39,6%. Также американцы платят взносы в систему здравоохранения (2,9%) и соцстрахования (12,4%).

Важная деталь для России! — Если доход самозанятого за календарный год превысит 2,4 млн руб., человек теряет право применять НПД до конца периода. Контрагентам рекомендую при перечислении оплаты самозанятому запрашивать справку о том, что человек состоит на учете.

Если самозанятый теряет статус, а вы ИП или юрлицо, налоговые органы квалифицируют вас как налогового агента, который обязан платить налоги и взносы за своего исполнителя. Это подоходный налог — 13% НДФЛ и страховые взносы — около 30%, в зависимости от вида организационно-правовой формы заказчика.

Решить эту проблему можно, если самозанятый переоформится, например, в ИП.

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Оформление статуса и возможности

Самая сложная процедура оформления статуса самозанятого — в Германии. Здесь постановка на учет занимает три недели для изготовления IdNr (аналог российского ИНН). Помимо этого, требуется указать предполагаемые виды деятельности, семейный статус, данные об образовании, предполагаемый уровень дохода и даже религиозные воззрения.

Существенно проще оформить самозанятость в США — нужно получить местный ID, а налоговая уведомляется о статусе подачей формы 1040 налоговой декларации. Примерно тот же принцип реализован в Великобритании: потребуется местный ID, а также проживание на территории страны или рабочая виза.

В России процедура предельно автоматизирована — достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог», статус присваивается моментально.

Но в зарубежных странах у статуса самозанятого есть некоторые преимущества. Так, в Германии, Великобритании и США разрешен наем сотрудников, а вот во Франции, азиатских странах и России эта возможность отсутствует. Но привлекать специалистов к работе самозанятый в России тоже может — заключив договор об оказании услуг.

Где искать информацию про самозанятость

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На что обратить внимание при релокации

В России существует всего два условия для того, чтобы иметь возможность стать самозанятым:

Быть гражданином России или стран ЕАЭС;

В России должен находиться либо сам самозанятый, либо его заказчики.

Особенность этого налогового режима в том, что многое зависит от места нахождения заказчика. Так, даже в начале эксперимента по запуску самозанятости режим работал не на всей территории страны, но если заказчик находился в регионе проведения эксперимента — любой гражданин РФ мог применять НПД.

Поэтому даже при смене резидентства при работе с заказчиками из России сохраняется право на применение этого режима налогообложения. Подробнее можно почитать здесь.

При временном прекращении работы сниматься с учёта не нужно — при появлении заказчика работа продолжится в прежнем формате.

Если вы собираетесь оформиться как самозанятый в новой стране, но пока не остановились на конкретной локации, ориентируйтесь на ряд критериев:

Требования к статусу проживания (например, во Франции для оформления самозанятости негражданам ЕС требуется наличие ВНЖ, тогда как в Великобритании — только наличие рабочей визы); Особенности постановки на учет и налогообложения (зная особенности местного законодательства, можно существенно снизить уровень уплачиваемых налогов или выбрать более выгодную локацию внутри страны); Возможность привлечения сторонних лиц к работе; Особенности разграничения между самозанятыми и наемными сотрудниками и возможности для перехода между этими статусами.

Возможность работать на себя, без привязки к работодателю, становится все более распространенной тенденцией по всему миру. Многие профессии уходят от формата найма. Это существенно повышает мобильность людей, возможности для релокации и поиска работы на новом месте, а в некоторых случаях позволяет продолжать работать, даже не проживая в стране.

Фото на обложке: Shutterstock/Creative Lab

