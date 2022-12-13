Работа с самозанятыми: какие есть риски и как их избежать

59% российских компаний привлекают к работе самозанятых. Однако кроме преимуществ, которые дает бизнесу соответствующий налоговый режим — простота документооборота, снижение кадровых издержек и низкая налоговая ставка — в такой работе есть подводные камни. О них в материале рассказывает Александр Ветерков, операционный директор сервиса «Подработка».
Зачем бизнесу самозанятые?
Одна из главных причин привлечения самозанятых — необходимость закрытия временной потребности в кадрах.
Спрос на услуги самозанятых сильно растет в преддверии праздников, когда бизнесу нужны дополнительные руки для работы на складе или необходимо увеличить логистические мощности, чтобы товары покупателям приходили вовремя.
Чаще всего такими услугами пользуются компании из сферы ретейла и торговли, логистические компании.
Кроме того, сезонные работники нужны и в сфере агропрома — для ухода за агрокультурой и сбора урожая (особенно это актуально в черноземных регионах страны).
В целом к помощи самозанятых для закрытия временной потребности в кадрах прибегают компании из разных областей.
- компаниям из сферы услуг нужны операторы кол-центров или промоутеры,
- кафе и ресторанам — официанты, повара и мойщики,
- производству требуются разнорабочие и фасовщики.
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Компании обращаются к самозанятым фрилансерам для закрытия непрофильных задач:
- подготовить презентацию для партнеров,
- обновить логотип,
- снять новогодний ролик для сотрудников компании,
- пригласить фотографа.
Преимущества работы с самозанятыми
Необходимость привлечения временных кадров вызывает у бизнеса множество вопросов: например, как оформить документы или платить налоги. Сотрудничество с самозанятыми позволяет решить эти вопросы безболезненно.
Удобство и простота документооборота
Достаточно заключить ГПХ и получить закрывающие документы и чек. При заключении же трудового договора количество бумажной работы увеличивается в несколько раз.
Нужно подготовить:
- должностные инструкции,
- положение об обработке персональных данных,
- другие локальные акты.
Кроме того, объем документооборота сильно увеличивается при работе с ИП.
Бизнес оплачивает самозанятому только его работу
Она может измеряться в рабочих часах или объеме услуг. Компаниям не нужно оплачивать исполнителю, работающему по НПД, отпук, больничные, переводить отчисление в ПФР. Это сильно снижает финансовые издержки.
Низкая налоговая ставка
Все налоги самозанятый уплачивает самостоятельно. Для работы с юридическими лицами это 6%, часто самозанятые сразу зашивают этот процент в итоговую стоимость услуг.
Однако уплата налогов — обязанность самозанятого, а не бизнеса.
Возможность выбрать специалиста
На рынке достаточно много исполнителей в разных сферах, которые конкурируют между собой: если компанию не устраивает качество оказанных работ, бизнес может просто больше не обращаться к услугам этого самозанятого.
Кроме того, даже для самой специфической работы можно найти подходящего специалиста:
- водителя,
- копирайтера,
- юридического консультанта,
- программиста.
Риски
Переквалификация отношений в трудовые
Определить наличие этого риска можно по нескольким признакам:
- если самозанятый, с которым вы сотрудничали, в течение последних двух лет был сотрудником вашей компании.
Это напрямую запрещается законодательством.
- если исполнитель потерял статус самозанятого.
Это может случиться по желанию самого исполнителя или если он превысит порог доходов — 2,4 млн рублей. В таком случае компания должна будет оплатить за него НДФЛ.
Чтобы избежать финансовых рисков, заранее проверяйте статус самозанятого на сайте ФНС или через специальные сервисы по работе бизнеса с самозанятыми, например, наш.
- неправильно составленный договор может стать причиной для переквалификации отношений.
В договоре с самозанятым сразу стоит четко обозначить гражданско-правовые отношения:
- укажите, что самозанятый подтверждает статус плательщика НПД;
- пропишите ответственность самозанятого за несвоевременное уведомление о снятии с учета;
- статус самозанятого должен быть обозначен как «исполнитель» или «подрядчик»;
- поставьте конкретные задачи и KPI;
- укажите, что исполнитель сам выбирает режим и график работы;
- укажите, что исполнитель должен выдать вам чек и закрывающие документы. Оказанные услуги или работы должны быть четко прописаны и в чеке, и в закрывающих актах, а сами формулировки должны совпадать.
Если проверяющие органы сочтут, что компания пытается сэкономить на налогах и намеренно переводит своих сотрудников на самозанятость, то компании грозит штраф.
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Такое может случиться, если выяснится, что самозанятый оказывает услуги только одному заказчику, а выплаты проходят регулярно в одно и то же время.
Не все услуги и виды работ попадают под НДП
Например, если вам нужен посредник для проведения сделки, то услуги самозанятого не подойдут:
- самозанятые не могут работать по агентскому договору или на основе договоров поручения и договоров комиссии.
- самозанятым нельзя заниматься перепродажей товаров. Поэтому перед привлечением самозанятого изучите законодательство и конкретно сформулируйте услугу, за которую вы будете платить.
Однако нивелировать такие риски несложно. Стоит только внимательно изучить законодательство, которое четко разделяет трудовые отношения и сотрудничество по ГПХ. На помощь также приходят сервисы, которые проверят риски партнерства с самозанятыми.
Выводы
Помните, что сотрудничество с самозанятыми по ГПД относится не к трудовым, а гражданским отношениям и регулируется Гражданским кодексом РФ. То есть рабочие отношения строятся по формуле «исполнитель — заказчик», а не «сотрудник — работодатель».
Самозанятый не ваш подчиненный, а партнер, который настроен на взаимовыгодное сотрудничество.
Для одних это возможность официально зарабатывать, для других — закрыть временные потребности в кадрах и сократить издержки. Поэтому, чтобы не подставить себя и исполнителя, важно следовать всем требованиям законодательства.
Фото на обложке: Shutterstock / DimaBerlin
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