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Работа с самозанятыми: какие есть риски и как их избежать

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Александр Ветерков
Александр Ветерков

Генеральный директор «Работа.ру», операционный директор сервиса «Подработка»

Анастасия Удальцова

59% российских компаний привлекают к работе самозанятых. Однако кроме преимуществ, которые дает бизнесу соответствующий налоговый режим — простота документооборота, снижение кадровых издержек и низкая налоговая ставка — в такой работе есть подводные камни. О них в материале рассказывает Александр Ветерков, операционный директор сервиса «Подработка».

Работа с самозанятыми: какие есть риски и как их избежать

Зачем бизнесу самозанятые?

Одна из главных причин привлечения самозанятых — необходимость закрытия временной потребности в кадрах.

Спрос на услуги самозанятых сильно растет в преддверии праздников, когда бизнесу нужны дополнительные руки для работы на складе или необходимо увеличить логистические мощности, чтобы товары покупателям приходили вовремя. 

Чаще всего такими услугами пользуются компании из сферы ретейла и торговли, логистические компании

Кроме того, сезонные работники нужны и в сфере агропрома — для ухода за агрокультурой и сбора урожая (особенно это актуально в черноземных регионах страны).

В целом к помощи самозанятых для закрытия временной потребности в кадрах прибегают компании из разных областей. 

  • компаниям из сферы услуг нужны операторы кол-центров или промоутеры, 
  • кафе и ресторанам — официанты, повара и мойщики, 
  • производству требуются разнорабочие и фасовщики.

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Компании обращаются к самозанятым фрилансерам для закрытия непрофильных задач:

  • подготовить презентацию для партнеров, 
  • обновить логотип, 
  • снять новогодний ролик для сотрудников компании,
  • пригласить фотографа.

 

Преимущества работы с самозанятыми

Необходимость привлечения временных кадров вызывает у бизнеса множество вопросов: например, как оформить документы или платить налоги. Сотрудничество с самозанятыми позволяет решить эти вопросы безболезненно.

 

Удобство и простота документооборота

Достаточно заключить ГПХ и получить закрывающие документы и чек. При заключении же трудового договора количество бумажной работы увеличивается в несколько раз.

Нужно подготовить: 

  • должностные инструкции, 
  • положение об обработке персональных данных,
  • другие локальные акты. 

Кроме того, объем документооборота сильно увеличивается при работе с ИП.

 

Бизнес оплачивает самозанятому только его работу 

Она может измеряться в рабочих часах или объеме услуг. Компаниям не нужно оплачивать исполнителю, работающему по НПД, отпук, больничные, переводить отчисление в ПФР. Это сильно снижает финансовые издержки.

 

Низкая налоговая ставка

Все налоги самозанятый уплачивает самостоятельно. Для работы с юридическими лицами это 6%, часто самозанятые сразу зашивают этот процент в итоговую стоимость услуг.

Однако уплата налогов — обязанность самозанятого, а не бизнеса.

 

Возможность выбрать специалиста

На рынке достаточно много исполнителей в разных сферах, которые конкурируют между собой: если компанию не устраивает качество оказанных работ, бизнес может просто больше не обращаться к услугам этого самозанятого. 

Кроме того, даже для самой специфической работы можно найти подходящего специалиста: 

  • водителя, 
  • копирайтера, 
  • юридического консультанта, 
  • программиста. 

 

Риски

Переквалификация отношений в трудовые

Определить наличие этого риска можно по нескольким признакам:

  • если самозанятый, с которым вы сотрудничали, в течение последних двух лет был сотрудником вашей компании.

Это напрямую запрещается законодательством.

  • если исполнитель потерял статус самозанятого. 

Это может случиться по желанию самого исполнителя или если он превысит порог доходов — 2,4 млн рублей. В таком случае компания должна будет оплатить за него НДФЛ. 

Чтобы избежать финансовых рисков, заранее проверяйте статус самозанятого на сайте ФНС или через специальные сервисы по работе бизнеса с самозанятыми, например, наш.

  • неправильно составленный договор может стать причиной для переквалификации отношений. 
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В договоре с самозанятым сразу стоит четко обозначить гражданско-правовые отношения:

  1. укажите, что самозанятый подтверждает статус плательщика НПД;
  2. пропишите ответственность самозанятого за несвоевременное уведомление о снятии с учета;
  3. статус самозанятого должен быть обозначен как «исполнитель» или «подрядчик»;
  4. поставьте конкретные задачи и KPI;
  5. укажите, что исполнитель сам выбирает режим и график работы;
  6. укажите, что исполнитель должен выдать вам чек и закрывающие документы. Оказанные услуги или работы должны быть четко прописаны и в чеке, и в закрывающих актах, а сами формулировки должны совпадать.

Если проверяющие органы сочтут, что компания пытается сэкономить на налогах и намеренно переводит своих сотрудников на самозанятость, то компании грозит штраф.

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Такое может случиться, если выяснится, что самозанятый оказывает услуги только одному заказчику, а выплаты проходят регулярно в одно и то же время.

 

Не все услуги и виды работ попадают под НДП

Например, если вам нужен посредник для проведения сделки, то услуги самозанятого не подойдут:

  • самозанятые не могут работать по агентскому договору или на основе договоров поручения и договоров комиссии. 
  • самозанятым нельзя заниматься перепродажей товаров. Поэтому перед привлечением самозанятого изучите законодательство и конкретно сформулируйте услугу, за которую вы будете платить.

Однако нивелировать такие риски несложно. Стоит только внимательно изучить законодательство, которое четко разделяет трудовые отношения и сотрудничество по ГПХ. На помощь также приходят сервисы, которые проверят риски партнерства с самозанятыми.

 

Выводы 

Помните, что сотрудничество с самозанятыми по ГПД относится не к трудовым, а гражданским отношениям и регулируется Гражданским кодексом РФ. То есть рабочие отношения строятся по формуле «исполнитель — заказчик», а не «сотрудник — работодатель».

Самозанятый не ваш подчиненный, а партнер, который настроен на взаимовыгодное сотрудничество.

Для одних это возможность официально зарабатывать, для других — закрыть временные потребности в кадрах и сократить издержки. Поэтому, чтобы не подставить себя и исполнителя, важно следовать всем требованиям законодательства.

 

Фото на обложке: Shutterstock / DimaBerlin

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