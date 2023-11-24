ИП и самозанятость: как совмещать и в чем преимущества?

Что необходимо знать о налоге на профессиональный доход, когда самозанятому выгодно становиться ИП и как все совмещать, чтобы избежать претензий налоговой? Рассказал генеральный директор «ЕЮС» Андрей Голощапов.

Не все знают, что можно стать ИП и при этом остаться на выгодном налоге для самозанятых. Но это влечёт за собой множество нюансов, которые нужно учитывать.



Можно ли совмещать самозанятость и ИП

Очевидно, что и ИП, и самозанятые должны платить налоги. Совмещать ИП и самозанятость возможно, так как у двух этих форм занятости есть вариант налоговой ставки НПД. Самозанятые и ИП должны платить по ней 4% от сделок с физлицами и 6% от сделок с юрлицами.





Когда выгодно быть ИП на НПД

ИП это выгодно, если:

у предпринимателя нет сотрудников, он работает один; ИП не планирует расширять бизнес в ближайшее время; его годовой доход не превышает 2,4 млн рублей; предприниматель не хочет использовать онлайн-кассу (платежи можно принимать на личный или расчетный счет или наличными); денежные поступления от заказчиков не происходят постоянно (если оплаты нет, платить налог не нужно).

То есть если предприниматель ведёт небольшой бизнес и не хочет масштабировать его или кратно увеличивать доход, то НПД — отличный вариант. ИП на НПД не нужно сдавать декларации и платить страховые взносы.





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Что дает самозанятым статус ИП

А что если человек уже работает как самозанятый, но подумывает стать ИП? В каких случаях ему нужен этот статус?

Во-первых, статус ИП действительно может открыть для бизнеса новые горизонты. Пока практика показывает, что часть компаний охотнее сотрудничают с ИП, а не с самозанятыми.

Организации могут считать эту форму занятости привычнее и понятнее, а также опасаются, что налоговая может посчитать перевод самозанятому подозрительным. В итоге статус предпринимателя даёт дополнительный вес на рынке и на переговорах.

Во-вторых, статус ИП будет необходим, если самозанятый планирует заниматься бизнесом, который требует лицензирования на вид деятельности.

Например, это частная медицинская практика; фармацевтика; оказание услуг связи; частная охранная и детективная деятельность; содержание животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах и ещё множество других вариантов.

Самозанятость может быть невыгодна бизнесмену, если ему требуется расчетный счет. Его может открыть ИП, а самозанятый — нет.

Невозможен для самозанятого и эквайринг. А ИП может открыть его по желанию.

Расчетный счет и эквайринг вместе сделают предпринимателя «удобнее» для заказчиков. А этот фактор порой является решающим при выборе компанией исполнителя «на стороне».

Самозанятый может сохранить налоговый режим, если станет ИП на НПД

Оценив выгоду, самозанятый может стать ИП, но при этом сохранить выгодный налоговый режим.

Для этого необходимо стать ИП на НПД. Тогда ставка останется льготной (4% от сделок с физлицами, 6% от сделок с юрлицами), но выйдет избежать дополнительной нагрузки для ИП в виде дополнительных отчётов и взносов (не нужно сдавать декларации и платить страховые взносы).

Но для этого после открытия ИП нужно соблюдать ряд правил, которые позволят комбинировать режим с самозанятостью:

Годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей. Нельзя продавать подакцизные, маркируемые и закупленные товары. Это должны быть продукты только собственного производства. Нельзя нанимать сотрудников с трудовыми книжками.

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Как самозанятому стать ИП

Чтобы стать ИП, самозанятому нужно:

Подготовить пакет документов. Это копия паспорта и заявление по форме Р21001. Подать документы на сайте налоговой https://service.nalog.ru/ или на Госуслугах https://www.gosuslugi.ru/ Через три рабочих дня налоговая должна прислать на электронную почту лист записи ЕГРИП. Далее нужно проверить личный кабинет ИП на сайте налоговой. В нем должна быть отражена налоговая система НПД. Менять её не нужно. После этого можно открывать расчетный счет в банке. Для этого в кредитную организацию нужно предоставить: копию паспорта, ИНН, свидетельство о регистрации ИП и выписку из ЕГРИП.

Как физлицу стать ИП на НПД

Физлицо может стать ИП на НПД, опираясь на эти же шаги.

Но предварительно физлицу нужно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» в качестве плательщика НПД, а уже потом подавать документы — так как самозанятый априори пользуется этим приложением в своём статусе.

Как ИП перейти на НПД

Возможен и другой вариант: когда человек уже трудится как ИП, но хочет поменять формат налогообложения и перейти на НПД. Как действовать тогда?

Установить приложение «Мой налог». Зарегистрироваться как плательщик НПД. Проверить личный кабинет ИП на сайте налоговой. В нем должна быть отражена налоговая система НПД. Далее нужно сообщить в ИФНС об отказе от текущей формы налогообложения. Это необходимо сделать в течение 30 дней после регистрации.

ФНС рекомендует применять формы 26.2-8 при отказе от УСН и 26.2-7 — при отказе от ЕСХН. ИП на ОСНО уведомление об отказе не подают. После этого необходимо закрыть все долги. Подать декларацию по УСН или ЕСХН, уплатить страховые взносы и дополнительные взносы с доходов свыше 300 тысяч рублей. На ОСНО необходимо уплатить НДФЛ, НДС и подать по ним декларации.

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Как совмещать, чтобы избежать претензий налоговой

Как же совмещать ИП и самозанятость, чтобы избежать претензий налоговой?



Отказаться от других спецрежимов

Чтобы работать на НПД, нужно прекратить использовать (или и не начинать) другие налоговые спецрежимы: упрощенную систему налогообложения (УСН) или его разновидности — автоматизированную упрощенку (АУСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), патент (ПСН).





Следить за доходами

Годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей. При этом важно, что этот доход не может быть от продажи подакцизных, маркируемых и закупленных товаров, — только продукты собственного производства (товары и услуги).





Не рассчитывать на вариант «доходы минус расходы»

Использование режима НПД предполагает, что нельзя вычитать расходы из доходов. То есть работать как на УСН «доходы минус расходы» не выйдет.





Вести раздельный учет доходов и расходов

Такой учет предполагает, что доходы и соответствующие им расходы распределяются по определенным критериям. Это могут быть виды деятельности, заказы или контракты. Раздельный учет поможет определить и доказать обоснованность доходов и затрат для налоговой.

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