Самокат установил интерактивный маяк в Парке Горького

Этим летом в Парке Горького начал работать маяк Самоката. К нему можно заказать продукты с доставкой от 15 минут, выбрав в приложении адрес «Парк Горького». Покупки доставят прямо до маяка.
Пока покупатели ждут заказ, они могут пройти AR-игры и получить скидку 25% на товары от Самоката*. Для этого нужно перейти по QR-коду на экране маяка. В игре «Накорми котика» пользователь управляет питомцем, который должен успеть открыть дверь курьеру-партнёру вовремя. А главное в «Ловце удачи» — поймать продукты с помощью интерактивной корзины. По вечерам в 22:00 и в 22:30 можно увидеть световое шоу, которое медиахудожники создали специально для объекта в Парке Горького.
С пятницы по воскресенье с 16:00 до 21:00 горожане могут отправить текстовое сообщение на экран маяка. Например, написать доброе пожелание друзьям. А в остальное время можно оставить послание в виде смайликов. Для этого нужно так же перейти по QR-коду.
«Самокат всегда стремится делать жизнь пользователей удобнее и освобождать их время для важного. Поэтому создали проект, который сделает летние пикники ещё более комфортными — посетителям парка не нужно будет нести покупки из магазина или искать курьера-партнёра на территории. Заказ привезут прямо к арт-объекту. А в ожидании доставки от 15 минут можно взаимодействовать с маяком: отправлять на экран сообщения, которые смогут увидеть все горожане, и оживлять ландшафт парка благодаря играм с дополненной реальностью», — рассказала Елена Мамонтова, руководитель группы промо мероприятий и специальных проектов онлайн-ритейлера Самокат.
Маяк установлен на площадке, где в конце 20-х — начале 30-х годов находилась Парашютная вышка — аттракцион, спрыгнуть или скатиться с которого могли посетители Парка Горького. Арт-объект от Самоката повторяет форму исторической конструкции.
*Правила акции доступны по ссылке.
Фото на обложке и в тексте: пресс-служба «Самоката»
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