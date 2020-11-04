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Кофе бренда «МакКафе» войдет в основное меню «Макдоналдс» по сниженной цене

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

С 1 октября «Макдоналдс» в России начал изменение своей кофейной концепции. К 2025 году в основное меню всех ресторанов сети войдет кофе под брендом «МакКафе». Он заменит существующую линейку кофейных напитков. При этом кофе «МакКафе» станет в среднем на 35% дешевле. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Кофе бренда «МакКафе» войдет в основное меню «Макдоналдс» по сниженной цене
«Благодаря перезапуску линейки кофе напитки из "МакКафе" станут доступными на основном прилавке по более привлекательной цене. В среднем стоимость таких традиционных кофейных напитков "МакКафе", как американо, латте и капучино станет на 35% ниже», — говорится в сообщении.

Также в связи с эпидемиологической ситуацией компания отказывается от использования стеклянной посуды для горячих напитков. Она будет заменена на унифицированные бумажные стаканчики для кофе. С 2019 года в «Макдоналдс» действует проект по переработке таких стаканчиков. Они покрыты тонким слоем полиэтилена внутри и ранее считались неперерабатываемыми.

В октябре стало известно, что к концу года «Макдоналдс» вложит около 500 млн рублей в развитие бизнеса на Дальнем Востоке. По собственным данным, сейчас 99% продукции сети производится в России. Сырье поставляют более 160 местных компаний. Поиск возможностей локализации и развития базы местных поставщиков — одно из ключевых направлений работы и развития компании в Дальневосточном регионе.

Фото: monticello / Shutterstock

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