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Каждая пятая компания после атаки хакеров получила финансовый ущерб — исследование

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Кибератакам в 2021 году подверглись девять из десяти российских компаний, показало исследование «Мегафона». При этом 20% компаний в результате этого получили финансовый ущерб, 18% — имиджевый.

Каждая пятая компания после атаки хакеров получила финансовый ущерб — исследование

Большинство (80%) компаний признает, что бизнес все еще не уделяет достаточного внимания управлению киберрисками.

Самым уязвимым оказался малый и средний бизнес: шесть из десяти компаний не нанимает специалистов по информационной безопасности в штат. 41% доверяют вопросы защиты инфраструктур на аутсорсинг.

Переход в онлайн сделал бизнес чувствительнее к кибератакам, считают 91% опрошенных.

В рамках исследования «Индекс Кибербезопасности» «Мегафон» опросил 400 представителей компаний разных отраслей, которые используют сервисы обеспечения кибербезопасности. Комания провела исследования вместе с аналитическим агентством АО «ТНС МИЦ».

Фото на обложке: Unsplash

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