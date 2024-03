Meta* удалит вкладку News в Facebook и перенаправит инвестиции

Вкладка исчезнет из интерфейса соцсети для пользователей США и Австралии в апреле текущего года, говорится в сообщении. Компания прекращает заключать новые сделки на поставку новостного контента и не будет предлагать новые продукты Facebook специально для издателей новостей в будущем.

Вкладка News появилась в социальной сети в 2019 году, после чего несколько издательств заключили миллионные сделки на публикацию новостей. Как пишет издание The Verge, газете The Wall Street Journal сделка обошлась в $10 млн, столько же стоил договор с The New York Times. Сумма сделка с CNN была существенно ниже — $3 млн.

В сентябре прошлого года корпорация анонсировала прекращение работы вкладки в ряде европейских стран: Германия, Франция и Великобритания. С начала апреля «Новости» на Facebook станут недоступны пользователям в США и Австралии.

В Австралии права на контент местной прессы обходился компании в $70 млн в год. Meta* прекратила заключать такие сделки еще в 2022 году. По последним данным, новостной контент не достигает и 3% из того, что пользователи видят в социальной сети в ленте.

Таким образом, Meta* намерена перенаправить инвестиции в том числе в развитие формата коротких видео на платформе.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: chainarong06 / Shutterstock