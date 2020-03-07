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МФТИ и Huawei открыли R&D-лабораторию по разработке технологий AI
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Анна Оленькова
МФТИ и Huawei объявили об открытии совместной R&D-лаборатории по разработке технологий искусственного интеллекта. В ней ученые и разработчики будут создавать умные устройства, алгоритмы компьютерного зрения, методы вычислительной фотографии. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе МФТИ.
МФТИ и Huawei открыли R&D-лабораторию по разработке технологий AIАнна Оленькова
Чем займется лаборатория:
- Разработкой нейросетевых алгоритмов компьютерного зрения, машинного обучения и искусственного интеллекта;
- Разработкой методов вычислительной фотографии и улучшения изображений при помощи математического моделирования и передовых алгоритмов;
- Решением математически сложных задач в области создания алгоритмов одновременного поиска и позиционирования;
- Проведением научных мероприятий – конференций, семинаров и открытых лекций.
Лаборатория создана на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики.
На сегодняшний день Huawei открыла 10 лабораторий в российских вузах и научно-исследовательских институтах.
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock.com
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