МФТИ и Huawei объявили об открытии совместной R&D-лаборатории по разработке технологий искусственного интеллекта. В ней ученые и разработчики будут создавать умные устройства, алгоритмы компьютерного зрения, методы вычислительной фотографии. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе МФТИ.

МФТИ и Huawei открыли R&D-лабораторию по разработке технологий AI