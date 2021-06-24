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Android-приложения на ПК, «Пуск» в центре, интегрированный Teams: Microsoft представила Windows 11

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Android-приложения на ПК, «Пуск» в центре, интегрированный Teams: Microsoft представила Windows 11. Обновление до новой операционной системы с Windows 10 будет бесплатным, а на новых ПК она появится уже осенью.

Android-приложения на ПК, «Пуск» в центре, интегрированный Teams: Microsoft представила Windows 11

Компания Microsoft представила свою новую операционную систему Windows 11.

«Пуск» переместится в центр. Это сделано для «удобства пользователей». В меню «пуска» будет быстрый доступ к недавно использованным файлам на любых связанных с профилем устройствах.

Приложения Android на ПК. Пользователи смогут находить приложения Android в Microsoft Store и загружать их через Amazon Appstore.

Snap Layouts, Snap Group и Desktops. На одном ПК можно создавать рабочие столы для работы, игр, учебы и переключаться между ними.

Microsoft Teams. Сервис для общения интегрируют в панель задач Windows 11, общение будет «мгновенным».

Возможности для геймеров. «DirectX 12 Ultimate позволяет окунуться в мир захватывающей графики с высокой частотой кадров, DirectStorage сокращает время загрузки и повышает детализацию игровых миров, а Auto HDR обеспечивает более широкий цветовой диапазон, помогающий ощутить всю глубину визуальных эффектов », – сообщили в пресс-службе Microsoft.

Обновление операционной системы будет бесплатным для ПК с Windows 10, соответствующих требованиям, а на новых компьютерах появится осенью, сообщили в Microsoft.

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Фото: Microsoft

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