Великобритания одобрила сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard за $69 млрд

Великобритания одобрила сделку, которая станет крупнейшей в истории игровой индустрии — Microsoft купит разработчика игр Activision Blizzard за $69 млрд.

Сделку одобрило Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства.

Ранее Лондон заблокировал сделку из-за угрозы конкуренции на рынке облачного гейминга, но Microsoft, как сообщается, пошла на уступки. Компания согласилась продать облачные права на игры Activision французской Ubisoft Entertainment.

Уступки, на которые пошла Microsoft, позволят сохранить конкуренцию на растущем рынке облачного гейминга — это отвечает интересам британских игроков, заявила глава CMA Сара Карделл.

Microsoft, которая развивает игровые консоли Xbox, объявила о планах купить Activision за $68,7 млрд в январе 2022 года. Федеральная торговая комиссия США пыталась заблокировать сделку и подала иск в окружной суд Сан-Франциско, но в начале июля тот отклонил требование регулятора. В мае сделка получила одобрение Еврокомиссии. Лондон оставался последней из ключевых юрисдикций, которые не одобряли покупку Activision Blizzard.

Акции Microsoft на премаркете на бирже Nasdaq 13 октября падали в цене на 0,24% — до $330,4.

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