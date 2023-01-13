Microsoft разрешит сотрудникам уходить в неограниченный отпуск

Microsoft разрешит сотрудникам уходить в неограниченный по времени отпуск. Работники компании смогут брать столько дней отпуска, сколько захотят, и не будут ограничены определенным количеством дней в году.
Новые правила предоставления отпуска в Microsoft вступят в силу 16 января, сообщает CBS.
Порядок будет действовать только для сотрудников Microsoft в США. По собственным данным, таких в компании насчитывается 122 тыс. человек. В офисах корпорации по всему миру работает 99 тыс. человек.
Новые сотрудники Microsoft смогут уйти в отпуск хоть сразу, без отработки определенного количества времени. Все сотрудники будут не ограничены в количестве дней в году, в которых могут находиться в отпуске.
Уходить сотрудникам в неограниченный отпуск разрешают многие международные корпорации, в частности Netflix, Salesforce, Oracle.
Фото на обложке: HJBC /
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