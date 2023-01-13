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Microsoft разрешит сотрудникам уходить в неограниченный отпуск

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Microsoft разрешит сотрудникам уходить в неограниченный по времени отпуск. Работники компании смогут брать столько дней отпуска, сколько захотят, и не будут ограничены определенным количеством дней в году.

Microsoft разрешит сотрудникам уходить в неограниченный отпуск

Новые правила предоставления отпуска в Microsoft вступят в силу 16 января, сообщает CBS.

Порядок будет действовать только для сотрудников Microsoft в США. По собственным данным, таких в компании насчитывается 122 тыс. человек. В офисах корпорации по всему миру работает 99 тыс. человек.

Новые сотрудники Microsoft смогут уйти в отпуск хоть сразу, без отработки определенного количества времени. Все сотрудники будут не ограничены в количестве дней в году, в которых могут находиться в отпуске.

Уходить сотрудникам в неограниченный отпуск разрешают многие международные корпорации, в частности Netflix, Salesforce, Oracle.

Фото на обложке: HJBC / Shutterstock

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