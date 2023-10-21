Минцифры изучит возможности локализации игровых серверов и битв роботов с ИИ

Глава Минцифры Максут Шадаев на чемпионате «Битва роботов» сообщил представителям СМИ две новости: с одной стороны, ведомство намерено расширить программу игрового чемпионата и добавить в нее к следующему году состязания роботов с ИИ, а с другой стороны, министерство проработает варианты локализации серверов иностранных игр в России, чтобы поддержать идею президента и попытаться взять под контроль (а в идеале заблокировать) «пропагандирующие очень антигосударственные ценности» западные игры.

«Поручение президента получили, сейчас будем работать над ним», — прокомментировал министр ситуацию с локализацией серверов агентству ТАСС.

Инициатором идеи, высказанной Владимиром Путиным, был глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев: именно он предложил обязать разработчиков перенести все версии игр, включая онлайн-вариации, в зону .ru — в прямом и переносном смысле («Все программное обеспечение и сервера должны быть на территории Российской Федерации»).

Кремлеву же принадлежит формулировка «пропагандирующие очень антигосударственные ценности игры»: он уверяет, что за убийство русскоговорящего героя в интернет-играх начисляют дополнительные баллы.

Как бы то ни было, президент страны согласился, что американские и канадские производители «зарабатывают на нас в негативном ключе», а Максут Шадаев заявил, что Минцифры предпримет все необходимые меры для локализации серверов и блокировки неугодных игровых блокбастеров.

При этом ведомство стремится не терять лицо и казаться прогрессивным, проактивным, идущим в ногу со временем. С этой целью министерство намерено в следующем году к соревнованиям «Битва роботов» допустить участников с искусственным интеллектом, хотя тут и «возникают этические нормы» (какие именно, глава Минцифры «РИА Новостям» не уточнил).

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