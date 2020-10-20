Минцифры впервые проведёт открытый отбор руководителей цифровых госпроектов
Минцифры впервые решило провести открытый отбор руководителей 20 цифровых государственных проектов. Речь идёт о проектах в области развития электронных госуслуг и цифровых платформ, сообщает РИА Новости.
Проекты будут реализованы Минцифрой и подведомственными организациями.
Руководителей ищут на следующие проекты:
- Цифровой профиль,
- Развитие инфраструктуры школ,
- Мобильная операционная система «Аврора»,
- Единая платформа разработки,
- Система межведомственного электронного взаимодействия и т.д.
Отбор руководителей пройдёт в три этапа. Первый включает в себя онлайн-отбор. Для этого кандидатам до 27 октября нужно прислать свое резюме и видеоролик. Второй этап — собеседование по видеосвязи (с 29 октября по 11 ноября). Его проведут hr-менеджеры и IT-эксперты.
На третьем этапе (14 ноября) выбранные кандидаты примут участие в деловой игре и обсудят предложения по развитию проектов с руководством Минцифры и подведомственных организаций.
Решение провести открытый отбор в министерстве связывают с желанием максимально расширить географию поиска.Фото: Dean Drobot / Shutterstock
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