Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Минцифры впервые проведёт открытый отбор руководителей цифровых госпроектов

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Минцифры впервые решило провести открытый отбор руководителей 20 цифровых государственных проектов. Речь идёт о проектах в области развития электронных госуслуг и цифровых платформ, сообщает РИА Новости.

Минцифры впервые проведёт открытый отбор руководителей цифровых госпроектов
В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.

Проекты будут реализованы Минцифрой и подведомственными организациями. 

Руководителей ищут на следующие проекты:

  • Цифровой профиль,
  • Развитие инфраструктуры школ,
  • Мобильная операционная система «Аврора»,
  • Единая платформа разработки,
  • Система межведомственного электронного взаимодействия и т.д.

Отбор руководителей пройдёт в три этапа. Первый включает в себя онлайн-отбор. Для этого кандидатам до 27 октября нужно прислать свое резюме и видеоролик. Второй этап — собеседование по видеосвязи (с 29 октября по 11 ноября). Его проведут hr-менеджеры и IT-эксперты.

На третьем этапе (14 ноября) выбранные кандидаты примут участие в деловой игре и обсудят предложения по развитию проектов с руководством Минцифры и подведомственных организаций. 

Решение провести открытый отбор в министерстве связывают с желанием максимально расширить географию поиска.

Фото: Dean Drobot / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 октября 2020

MarTech

20 октября 2020

Стартап экспедиция Б8

20 октября 2020

Ai Архипелаг

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма