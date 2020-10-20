Минцифры впервые проведёт открытый отбор руководителей цифровых госпроектов

Проекты будут реализованы Минцифрой и подведомственными организациями.

Руководителей ищут на следующие проекты:

Цифровой профиль,

Развитие инфраструктуры школ,

Мобильная операционная система «Аврора»,

Единая платформа разработки,

Система межведомственного электронного взаимодействия и т.д.

Отбор руководителей пройдёт в три этапа. Первый включает в себя онлайн-отбор. Для этого кандидатам до 27 октября нужно прислать свое резюме и видеоролик. Второй этап — собеседование по видеосвязи (с 29 октября по 11 ноября). Его проведут hr-менеджеры и IT-эксперты.

На третьем этапе (14 ноября) выбранные кандидаты примут участие в деловой игре и обсудят предложения по развитию проектов с руководством Минцифры и подведомственных организаций.

Решение провести открытый отбор в министерстве связывают с желанием максимально расширить географию поиска.