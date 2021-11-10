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Минэкономразвития не поддержало инициативу ФАС по ограничению цен на гостиницы в дни крупных мероприятий

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Минэкономразвития раскритиковало подготовленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) законопроект о госрегулировании цен на гостиницы в дни крупных международных мероприятий. В министерства посчитали эту меру избыточной и ничем не обоснованной.

Минэкономразвития не поддержало инициативу ФАС по ограничению цен на гостиницы в дни крупных мероприятий

В своем заключение Минэкономразвития называет предлагаемые ФАС ограничения на стоимость услуг гостиниц во время проведения крупных международных мероприятий, включая ПМЭФ и другие экономические форумы, избыточными и необоснованными, сообщил «Коммерсантъ». В министерстве считают, что регулирование цен станет ограничительным фактором для бизнеса.

Согласно законопроекту ФАС, во время крупных форумов допустимые цены на размещение в отелях должны рассчитываться по утвержденной правительством методике. За превышение предельной стоимости ФАС предложила штрафовать отельеров в двукратном размере излишне полученной выручки, а за неинформирование клиентов о предельной цене за номер — на 300-500 тыс. рублей.

ФАС, обосновывая необходимость регулировать цены на гостиницы, привела примеры роста расценок на номера в пятизвездных отелях Санкт-Петербурга в дни проведения ПМЭФ.

Но в Минэкономразвития утверждают, что такие отели составляют лишь 3,6% от общего номерного фонда в городе, в то время как распространить действие законопроекта предлагается на всю индустрию. Также в министерстве отмечают, что в сравнении с 2019 годом средняя цена за номер в пятизвездном отеле в Санкт-Петербурге выросла на 10%, в то время как стоимость билета на ПМЭФ — в 2,4 раза.

В Минэкономразвития подчеркнули, что увеличение стоимости гостиничных услуг в дни таких форумов обусловлено не согласованными действиями хозяйствующих субъектов, а «самостоятельным планированием ими своей предпринимательской деятельности с учетом экономической рентабельности». В ФАС приняли к сведению замечания министерства. 

Предложения ФАС касаются лишь гостиниц, что поставит отельеров в ситуацию недобросовестной конкуренции со стороны частного сектора и серого рынка, считает партнер Cushman & Wakefield Марина Смирнова. 

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ФАС подготовила проект изменений в закон о туристической деятельности в августе 2021 года. В сентябре 2021 года его раскритиковали представители турбизнеса. Они назвали такой подход ведомства «антирыночной практикой», которая может повредить инвестклимату в России.

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Фото на обложке: Dragon Images / Shutterstock

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