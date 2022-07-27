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Продажи новых смартфонов оказались минимальными за последние пять лет

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В апреле-июне в России купили 4,5 млн смартфонов на 103 млрд рублей. Продажи гаджетов за это время упали на 30% в штуках и рублях год к году. Две трети купленных устройств в апреле – июне – это смартфоны китайских брендов

Продажи новых смартфонов оказались минимальными за последние пять лет

Снижение продаж подтвердили в МТС, «Билайн», Tele2, «Мегафон». Операторы объясняют снижением спроса, экономическими факторами, пишут «Ведомости».

Мобильные операторы вместе осуществляют «чуть менее 50%» всех продаж смартфонов в России, операторская розница превышает 15 тыс. салонов по всей стране, оценил основатель агентства Telecom Daily Денис Кусков. 

Аналитики сокращение спроса связывают со снижением реальных доходов россиян и подорожанием смартфонов. «Покупательная способность, геополитика, страх за будущее – все это не способствует покупке айфона более чем за 100 000 рублей», – подытожил руководитель агентства Content Review.

До начала спецоперации на Украине спрос на смартфоны резко вырос. Причиной стали опасения людей из-за возможного введения санкций США и приостановки ввоза устройств в страну, а также прогнозов экспертов о подорожании техники вследствие кризиса полупроводников.

Позднее новые смартфоны стали завозить для разбора на запчасти. «Яндекс. Маркет» начал выкупать подержанные телефоны у пользователей, а «Мегафон» в апреле запустил продажу подержанных и восстановленных смартфонов. Их можно будет приобрести на сайте оператора. Это может принести компании до 5% ее доходов.

Фото на обложке: leungchopan / Shutterstock

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