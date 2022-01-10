Минпромторг обяжет госзаказчиков отклонять заявки на поставку техники с зарубежными процессорами

Минпромторг РФ разработал и опубликовал проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ», где описал новые правила при муниципальных и государственных закупках, дающие преимущества российской вычислительной технике.

Проект был опубликован для общественных обсуждений 30 декабря, завершить обсуждения планируется 13 января 2022 года. Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы — 5 января 2022 года, следует из материалов на сайте regulation.gov.ru.

В соответствии с изменениями, допуск к госзаказу иностранных производителей вычислительной техники, в том числе планшетов, ноутбуков, ПК, смартфонов, систем хранения данных, кассовых аппаратов, облучателей и многого другого, станет двухуровневым.

К первому уровню предлагается отнести оборудование с российскими процессорами, а ко второму — с иностранными.

Минпромторг будет отклонять все заявки с перечнем техники, где используются иностранным процессоры, в случае, если подана хотя бы одна заявка с техникой, оснащенной российскими деталями.

Новые требования должны стимулировать использование российских процессоров.

Госзаказчиков многократно пытались обязать использовать такую технику и даже устанавливали для них сроки, но соблюсти условия пока не удалось.

«Алроса» и «Сбер» остались недовольны отечественной вычислительной техникой. Их не устроила низкая производительность, высокое энергопотребление и неконкурентная по сравнению с зарубежными аналогами цена оборудования.

8 января издание NYT сообщило о готовящемся пакете новых санкций в отношении России. Американские чиновники намерены ограничить поставки в Россию электроники и бытовой техники с чипами из США.

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Фото на обложке: Unsplash