Минтранс запланировал создать единую систему навигации на автодорогах

Минтранс запланировал создать федеральную государственную информационную систему навигации на автодорогах (ФГИС НАД). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на размещенный на сайте госзакупок тендер.

Ведомство разыграло тендер на 48 млн рублей на проведение научно-исследовательских работ, результаты которых лягут в основу новой системы. Право на исполнение работ получило подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

Минтранс хочет объединить в единый контур подведомственные ему дорожные IT-сервисы, интегрировать их с постоянно обновляющимися картами автодорог и отслеживать перемещение транспорта с помощью ГЛОНАСС.

Из документов закупки следует, что разработка системы будет идти в 2021–2027 годах.

В правительстве считают неудовлетворительным состояние навигационных систем в России, так как для создания геоинформационных сервисов ведомства вынуждены собирать данные из различных источников, не всегда достоверных, говорится в документации.

ФГИС НАД позволит исключить дублирование данных, верифицировать реестры объектов транспортной инфраструктуры, постов органов внутренних дел и таможни, пограничных пунктов.

Большинство опрошенных газетой экспертов затруднились определить стоимость такого проекта. По оценке директора «Интеллектуального резерва» Павла Мясоедова, обслуживание и обновление такой ГИС может ежегодно стоить государству 60–70 млн рублей.

Во многом развитие цифровой навигации в России определяют сервисы Google и «Яндекса», но для интенсивного развития подобных систем должны быть созданы более конкурентные условия, считает исполнительный директор Artezio Павел Адылин.

Упрощенный доступ к картографической информации и оперативным данным о дорожном движении через ФГИС НАД (бесплатный доступ к системе получат разработчики навигационных карт и сервисов) будет стимулировать создание новых программных решений, не зависящих от коммерческих компаний, считает эксперт.

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