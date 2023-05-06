Минтранс предложил ограничить допуск авиаперевозчиков к зарубежным вылетам

Министерство транспорта предложило ввести новые требования для авиакомпаний, желающих выполнять рейсы в зарубежные страны. В допуске будет отказано тем, кто за предшествующий выдаче разрешений месяц совершил менее 70% своих перевозок внутри России.
Согласно опубликованной на портале нормативных правовых актов новой редакции приказа о порядке допуска авиакомпаний на международные рейсы, ведомство намерено оценивать авиакомпании и по друим критериям, среди которых:
- количество самолетов, зарегистрированных в России,
- современность воздушных судов,
- пунктуальность перевозчика,
- его коммерческая загруженность.
За пассажиропоток внутри РФ Минтранс собирается начислять баллы: при доле внутренних перевозок в 70-75% — ноль баллов; 76-80% — один балл; 81-85% — два балла; 86-90% — три балла; 91-95% — четыре балла; 96-100% — пять баллов.
Остальные критерии также будут оцениваться по балльной системе, а по итогам подсчета набранного количества очков уже будет приниматься решение о выдаче уполномоченным органом «допуска к выполнению регулярных и (или) нерегулярных (чартерных) международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов» или об отказе в допуске.
Механизм распределения допусков на рейсы за рубеж был введен летом 2022 года.
Фото на обложке: Unsplash
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