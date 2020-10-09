Минтруд хочет обязать работодателей трудоустраивать инвалидов

Минтруд предложил ужесточить требования к работодателям в части выполнения квот на трудоустройство инвалидов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок «О занятости населения в РФ» и «О социальной защите инвалидов в РФ».

Ведомство предлагает не только обязать компании создавать рабочие места для таких сотрудников, но и нанимать их на эти позиции.

Работодатели, не выполняющие новые требования, не смогут претендовать на компенсацию своих расходов на создание рабочих мест и будут наказываться штрафами.

Сейчас трудоустройство инвалидов в России в основном происходит при помощи механизма квотирования рабочих мест для них. Для средних и крупных организаций (со штатом более 100 человек) такая квота составляет 2–4% от общего числа работников, для более мелких (от 35 до 100 человек) — в пределах 3%, пишет газета.

В настоящее время из 3,7 млн человек с инвалидностью в трудоспособном возрасте (большая часть из них — 86% — это инвалиды второй и третьей групп) работают около 1 млн, то есть чуть более четверти.

Главной проблемой существующего механизма поддержки занятости в Минтруде считают «невысокую ответственность работодателей», которая приводит к формальному исполнению требований закона и появлению на рынке труда рабочих мест, заведомо неподходящих для инвалидов.

Так, приводит пример ведомство, в 2016–2019 годах безработные с инвалидностью не заняли 70% рабочих мест, заявленных для них работодателями в службы занятости.

Минтруд в пояснении к поправкам приводит данные Генпрокуратуры, согласно которым чаще всего компании нарушают трудовые права инвалидов, игнорируя требование создавать рабочие места и уведомлять о них службы занятости, а также отказывая соискателям.

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