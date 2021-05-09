Минтруд исключил планы сделать длинные майские праздники в будущем

Министр труда и социальной защиты отметил, ежегодными выходными первые 10 дней мая не будут.
Минтруд не планирует оставлять майские праздники непрерывными, как в этом году. Об этом заявил журналистам министр труда и соцзащиты ведомства Антон Котяков.
В этом году президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. В результате майские праздники продолжаются 10 дней — с 1 по 10 мая.
Как отмечается в указе, это сделано для того, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, так можно избежать дополнительных рисков, связанных с поездками за город и обратно.
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Фото: OlegRi /
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