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Минтруд исключил планы сделать длинные майские праздники в будущем

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Министр труда и социальной защиты отметил, ежегодными выходными первые 10 дней мая не будут.

Минтруд исключил планы сделать длинные майские праздники в будущем

Минтруд не планирует оставлять майские праздники непрерывными, как в этом году. Об этом заявил журналистам министр труда и соцзащиты ведомства Антон Котяков.

В этом году президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. В результате майские праздники продолжаются 10 дней — с 1 по 10 мая.

Как отмечается в указе, это сделано для того, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, так можно избежать дополнительных рисков, связанных с поездками за город и обратно.


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Фото: OlegRi / Shutterstock

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