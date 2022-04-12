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Huawei отключила поддержку карт «Мир» в своем магазине приложений AppGallery

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Huawei отключила поддержку карт российской платежной системы «Мир» в своем магазине приложений AppGallery. Вчера компания удалила из магазина приложения банков, попавших под санкции.

Huawei отключила поддержку карт «Мир» в своем магазине приложений AppGallery

О том, что российские пользователи не могут расплатиться картой «Мир» в магазине приложений AppGallery, пишет «Интерфакс».

При попытке оплаты покупки в магазине картой «Мир» платеж отклоняется. AppGallery просит попробовать попытку позже или воспользоваться другими способами оплаты. 

В службе поддержки Huawei посоветовали российским пользователям оплачивать покупки с помощью номера телефона. Ситуацию там объяснили временными трудностями, над устранением которых компания работает.

11 апреля стало известно, что китайская Huawei удалила из своего магазина приложения трех российских банков, попавших под санкции западных стран. Из AppGalery пропали приложения «Промсвязьбанка», «ВТБ Онлайн» и «Открытия».

Фото на обложке: Veja / Shutterstock

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