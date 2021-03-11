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«Мир» вводит новые правила конвертации валют

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Платежная система «Мир» с 28 апреля 2021 года меняет правила конвертации валют для держателей карт, сообщают «Известия».

«Мир» вводит новые правила конвертации валют

При валютных операциях перерасчет будет делаться по курсу, действующему на дату проведения платежа, а не на момент расчета между банками. Изменения повысят прозрачность платежей и позволят для держателей карт «Мир» избежать негативных последствий от колебания курса, так как клиринг в некоторых случаях может происходить не в день проведения платежа.

Центробанк России поддержал новшество. Уточняется, что платежная система уже известила кредитные организации о новшествах рассылкой технологического бюллетеня. Подобные правила ранее были введены MasterCard, а с 1 апреля аналогичные изменения начнут действовать для Visa.

Ранее стало известно, что «Мир» предоставит банкам возможность привязать свои карты к сервису безналичной оплаты смартфоном Apple Pay. Разрешение вступит в силу 27 апреля.

Фото: kryzhov / Shutterstock

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