«Мир» вводит новые правила конвертации валют

Платежная система «Мир» с 28 апреля 2021 года меняет правила конвертации валют для держателей карт, сообщают «Известия».

При валютных операциях перерасчет будет делаться по курсу, действующему на дату проведения платежа, а не на момент расчета между банками. Изменения повысят прозрачность платежей и позволят для держателей карт «Мир» избежать негативных последствий от колебания курса, так как клиринг в некоторых случаях может происходить не в день проведения платежа.

Центробанк России поддержал новшество. Уточняется, что платежная система уже известила кредитные организации о новшествах рассылкой технологического бюллетеня. Подобные правила ранее были введены MasterCard, а с 1 апреля аналогичные изменения начнут действовать для Visa.

Ранее стало известно, что «Мир» предоставит банкам возможность привязать свои карты к сервису безналичной оплаты смартфоном Apple Pay. Разрешение вступит в силу 27 апреля.

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