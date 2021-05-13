27 мая онлайн и офлайн в Иннополисе состоится конференция «Мир. Труд. Мобайл», посвященная мобильной разработке и UX/UI-дизайну. Спикеры — специалисты из Instagram, Redmadrobot, Сбербанка, Mail.ru и других компаний.

В Иннополисе пройдет конференция «Мир. Труд. Мобайл» по разработке и дизайну