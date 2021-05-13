Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

В Иннополисе пройдет конференция «Мир. Труд. Мобайл» по разработке и дизайну

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

27 мая онлайн и офлайн в Иннополисе состоится конференция «Мир. Труд. Мобайл», посвященная мобильной разработке и UX/UI-дизайну. Спикеры — специалисты из Instagram,  Redmadrobot, Сбербанка, Mail.ru и других компаний.

В Иннополисе пройдет конференция «Мир. Труд. Мобайл» по разработке и дизайну

Организаторы приглашают Android- и IOS-разработчиков, тестировщиков мобильных приложений, UI/UX-дизайнеров, тимлидов, технических директоров и других специалистов.

Конференция пройдет в «дачной» тематике — по словам организаторов, гостей ждут шопинг на виртуальном базаре, диджитал-костер и вечеринка. Основную часть с выступлениями спикеров можно будет смотреть онлайн. Офлайн-участники смогут принять участие в воркшопах и других мероприятиях.

Среди экспертов:

  • Эвелио Тарасона Касерес (Evelio Tarazona Caceres), менеджер по разработке Instagram;
  • Ольга Сартакова, дизайн-директор Redmadrobot;
  • Евгений Ртищев, глава iOS-разработки в «Сбербанк Онлайн»;
  • Александр Аверин, ведущий дизайнер Mail.Ru Group, и другие.

Подробности, билеты и регистрация — на сайте.

Карта Edtech - все ведущие игроки сектора в одном месте

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 НИУ ВШЭ проведет онлайн-интенсив по геймдеву
  2. 2 «Мы занимаемся революционными вещами»: команда Arrival провела первый митап в Москве
  3. 3 Как стать мобильным интегратором, и почему это не у всех получается
  4. 4 Шведский лагом: как сделать офис лучше, сократив площадь в три раза
  5. 5 Как малый бизнес создает лого — исследование
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

14 мая 2021

Demo Day трека EngineeringTech «Московского акселератора»

15 мая 2021

Конкурс грантов СКОЛКОВО MBA

15 мая 2021

ОМК Tech акселератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ