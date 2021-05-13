В Иннополисе пройдет конференция «Мир. Труд. Мобайл» по разработке и дизайну

27 мая онлайн и офлайн в Иннополисе состоится конференция «Мир. Труд. Мобайл», посвященная мобильной разработке и UX/UI-дизайну. Спикеры — специалисты из Instagram, Redmadrobot, Сбербанка, Mail.ru и других компаний.
Организаторы приглашают Android- и IOS-разработчиков, тестировщиков мобильных приложений, UI/UX-дизайнеров, тимлидов, технических директоров и других специалистов.
Конференция пройдет в «дачной» тематике — по словам организаторов, гостей ждут шопинг на виртуальном базаре, диджитал-костер и вечеринка. Основную часть с выступлениями спикеров можно будет смотреть онлайн. Офлайн-участники смогут принять участие в воркшопах и других мероприятиях.
Среди экспертов:
- Эвелио Тарасона Касерес (Evelio Tarazona Caceres), менеджер по разработке Instagram;
- Ольга Сартакова, дизайн-директор Redmadrobot;
- Евгений Ртищев, глава iOS-разработки в «Сбербанк Онлайн»;
- Александр Аверин, ведущий дизайнер Mail.Ru Group, и другие.
Подробности, билеты и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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