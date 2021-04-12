Мишустин предложил обучать созданию стартапов в вузах

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости включения создания стартапов в систему высшего образования. Он пообещал обсудить создание «школ стартапов» на заседании правительства.

Технологический подход к стартапам должен быть включён в систему высшего образования РФ, заявил премьер-министр на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов, передаёт ТАСС.

«Стартап в этом смысле может быть темой дипломной работы. Стартапы и акселераторы должны быть рядом со студентам», — отметил Мишустин.

Он добавил, что намерен поручить министру образования и науки Валерию Фалькову проработку возможности «создания школ стартапов и подходов, которые могли бы быть инкорпорированы в университеты». По словам Мишустина, подход инвестиционных компаний к оценке стартапов также необходимо включить в программу образования.

«Люди, которые правильно выбирают стартапы, а в мире не так много стартапов, которые приносят огромные доходы, являются в этом смысле самыми талантливыми и успешными. Поэтому сделаем всё необходимое, чтобы стартапы как школы были инкорпорированы в университете. Я Валерия Николаевича попрошу, чтобы мы об этом поговорили ещё на правительстве», — заявил премьер-министр.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: rbc-daily / Depositphotos