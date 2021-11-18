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Митап «CJM: куда приводят клиентские пути?» пройдет в Zoom-формате

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

19 ноября 2021 года пройдет онлайн-конференция от «Дом.рф», на которой рассмотрят практические вопросы работы с CJM. Мероприятие бесплатное.

Митап «CJM: куда приводят клиентские пути?» пройдет в Zoom-формате

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Участники конференции узнают:

  • как внедрить CJM на практике, обосновать ценность исследований для корпорации и собрать команду;
  • какие конкретные задачи можно решить с помощью CJM;
  • как аналитики через CJM понимают, какие клиентские метрики надо собирать;
  • как вырастить конверсию в продукте на 24% с помощью изменения CJM пользователя;
  • какими инструментами лучше всего проверять гипотезы.

Заявленные спикеры:

  • Олег Комлик, директор подразделения Digital банка «Дом.рф»;
  • Артем Левчук, руководитель лаборатории исследований «Дом.рф»;
  • Дарья Хлопова, лидер команды сервис-дизайна в «Сбере»;
  • Дарья Акимова, руководитель юнита «Пользовательский опыт в новостройках» в «Циан»;
  • Наталья Спрогис, Head of Research в «СберМаркете»;
  • Алексей Бородкин, Product Lead Ozon.

Для участия необходима регистрация на сайте.

Фото на обложке: tsyhun / Shutterstock

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