Митап «CJM: куда приводят клиентские пути?» пройдет в Zoom-формате

Ирина Печёрская
19 ноября 2021 года пройдет онлайн-конференция от «Дом.рф», на которой рассмотрят практические вопросы работы с CJM. Мероприятие бесплатное.
Митап «CJM: куда приводят клиентские пути?» пройдет в Zoom-форматеИрина Печёрская
Участники конференции узнают:
- как внедрить CJM на практике, обосновать ценность исследований для корпорации и собрать команду;
- какие конкретные задачи можно решить с помощью CJM;
- как аналитики через CJM понимают, какие клиентские метрики надо собирать;
- как вырастить конверсию в продукте на 24% с помощью изменения CJM пользователя;
- какими инструментами лучше всего проверять гипотезы.
Заявленные спикеры:
- Олег Комлик, директор подразделения Digital банка «Дом.рф»;
- Артем Левчук, руководитель лаборатории исследований «Дом.рф»;
- Дарья Хлопова, лидер команды сервис-дизайна в «Сбере»;
- Дарья Акимова, руководитель юнита «Пользовательский опыт в новостройках» в «Циан»;
- Наталья Спрогис, Head of Research в «СберМаркете»;
- Алексей Бородкин, Product Lead Ozon.
Для участия необходима регистрация на сайте.
Фото на обложке: tsyhun /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Конференция Hybrid Conf 2021 пройдет в Москве
- 2 Конференция «Развитие студенческого технологического предпринимательства» пройдет онлайн
- 3 B2B-компании презентуют свои решения на демо-дне Global Partners Program
- 4 Второй форум инвесторов InvestCommunity пройдет в Москве
- 5 В Москве пройдет первый в России форум ответственных инвесторов и предпринимателей
ВОЗМОЖНОСТИ
18 ноября 2021
18 ноября 2021
18 ноября 2021