Мосбиржа допустит к торгам акции еще 80 иностранных компаний

Московская биржа допустит к торгам акции еще 80 иностранных компаний. Среди них Fidelity National Financial, производитель обуви Crocs, платформа Vimeo. Общее количество торгуемых на бирже акций зарубежных фирм достигнет 680 к февралю, а в 2022 году вырастет до 1,5 тысяч.

1 февраля Московская биржа планирует допустить к торгам акции 80 иностранных компаний, сообщили в пресс-службе Мосбиржи.

Инвесторы смогут совершать на площадке операции с ценными бумагами таких компаний, как Crocs, Coursera, Vimeo, Foot Locker и других. Полный список доступен по ссылке.

Таким образом, к февралю общее количество зарубежных компаний, акции которых торгуются на Московской бирже, достигнет 680. В планах компании увеличить их число до 1,5 тыс. в течение текущего года.

Мосбиржа начала проводить торги акциями иностранных компаний в августе 2020 года. Операции с ценными бумагами можно проводить на дневных и вечерних торговых сессиях.

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