Ипотеку в России начнут оформлять с помощью биометрии

«Дом.рф» в 2023 году запустит возможность оформлять ипотеку с помощью биометрии. Первую такую сделку планируется провести уже в этом году.

«До конца текущего года Институт развития и банк Дом.рф проведут первую сделку по покупке жилья с использованием технологии, а повсеместное ее использование планируется начать в 2023 году», — сообщил RB.RU представитель «Дом.рф».

По собственным исследованиям банка, более 60% заемщиков положительно отнеслись к возможности оформления кредита онлайн.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно пройти проверку в Единой биометрической системе (ЕБС) и авторизоваться с помощью учетной записи портала госуслуг. Зарегистрироваться в ЕБС и сдать свои данные можно в одном из отделений «Ростелекома». Для этого будет нужен паспорт и номер СНИЛС.

ЕБС управляет «Ростелеком», система создавалась при участии Банка России. В ней хранятся в том числе данные о голосе и чертах лица человека.

В июле стало известно о том, что ЦБ РФ собирается обязать банки добавлять в свои мобильные приложения идентификацию по биометрии. В противном случае им запретят выдавать кредиты и открывать вклады новым клиентам.

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