Ипотеку для самозанятых сделают более доступной

В комитете Госдумы по контролю и регламенту намерены расширить возможность получить ипотечный кредит для самозанятых. С ростом доли самозанятых в трудоспособном населении страны, банки все больше уделяют внимание этой категориии заемщиков. До сих пор кредитные организации с осторожностью относились к этой категории, однако сейчас банки меняют свой подход к самозанятым.

Решить проблему системно могла бы специализированная ипотечная госпрограмма для самозанятых, подготовкой которой уже планируют заняться депутаты, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаила Романова.

По его словам, вопрос низкой доступности ипотеки для самозанятых сейчас крайне актуален. Пока этот сегмент не очень понятен банкам как заемщики, особенно по таким крупным и долгосрочным кредитам, как ипотека. Логично было бы предусмотреть возможность ипотечных госпрограмм для самозанятых россиян, подчеркнул Романов, добавив, что планирует поднять этот вопрос.

Кредитные организации начинают постепенно признавать самозанятых перспективной категорией заемщиков, однако в отношении ипотеки такого мнения пока придерживается меньшинство.

Среди топ-10 крупнейших на ипотечном рынке банков продукты по кредитованию самозанятых на приобретение жилья есть лишь у четырех. Сбербанк запустил такую ипотеку еще декабре 2019 года, но кредит доступен лишь тем, кто зарегистрирован в сервисе банка «Свое дело». Ипотеку самозанятым с 2020 года также предлагают ВТБ и «Совкомбанк», а также «Росбанк», который запустил пилот в 2021 году.

Но ситуация меняется с увеличением количества самозанятых. Эксперты отмечают, что банки уже просто не могут не обращать на них внимание. По данным Федеральной налоговой службы, на начало августа зарегистрировано 2,7 млн самозанятых.

«Райффайзенбанк», занимающий одиннадцатое место в РФ по выдаче ипотеки, планирует начать предоставлять ипотечные кредиты самозанятым. В банке считают самозанятых перспективной категорией клиентов. Также вопрос стоит на повестке в «Альфа-банке», а в среднесрочной перспективе его рассматривают в банке «Дом.РФ».

В «Дом.РФ» сообщили, ключевыми критериями оценки платежеспособности для самозанятых будут продолжительность работы в этом статусе и средний размер ежемесячного дохода.

Плавающий доход является основным минусом самозанятых, отмечают участники рынка. При этом они могут часто менять деятельность, из-за чего трудно рассчитать на длительные периоды денежные потоки по кредиту. Кроме того, у них высокий риск потери заработка.

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