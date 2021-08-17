Московским пищевым и бьюти-брендам помогут выйти на рынок Китая

Московский экспортный центр (МЭЦ) оплатит столичным пищевым и бьюти-брендам размещение их товаров в одном из крупнейших торговых комплексов Китая в городе Чэнду. Продукцию разместят на специальной площадке, предназначенной для продвижения товаров российских брендов на рынке Китая.
О проекте МЭЦ по помощи московским компаниям в выходе на международный рынок сообщили в пресс-службе организации. Центр оплатит расходы по размещению товаров в торговом комплексе Chengdu International Trade City в городе Чэнду, население которого составляет около 20 млн человек.
Заявки на участие в проекте принимаются до конца августа по ссылке.
«Московскую продукцию разместят в b2b-павильоне Russian Commodities Pavillion – специальной площадке, предназначенной для продвижения товаров российских брендов на рынке Китая. Здесь менеджеры российского павильона организуют встречи с представителями торговых сетей и дистрибьютерами, представляют образцы товаров РФ партнерам, сопровождают предпринимателей при заключении внешнеторговых контрактов», – отметили в пресс-службе МЭЦ.
В МЭЦ добавили, что товары планируется разместить на онлайн-площадке WeChat.
Предлагаемые к размещению товары не должны содержать компоненты животного происхождения и не требовать для хранения отрицательных температур.
МЭЦ находится под ведомством департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Одна из его задач – увеличение числа московских экспортеров.
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Фото: Shutterstock.com
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