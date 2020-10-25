Сбербанк, ВТБ и Mail.ru Group получили предупреждения за нарушение удаленного режима работы

Несколько десятков московских компаний, включая Сбербанк, ВТБ, Mail.ru Group и РЖД получили предупреждения от мэрии за возможное нарушение удаленного режима работы. В полученных письмах говорится о штрафах за возвращение на рабочие места в офис сотрудников, которые по отчетам работают дистанционно. Об этом сообщает РБК.

Полученные компаниями уведомления направлены от имени департамента предпринимательства Москвы за подписью руководителя департамента Алексея Фурсина. В них указано, что на удаленном режиме работы находятся:

9956 сотрудников Сбербанка,

13168 работников РЖД,

3233 сотрудников Mail.ru Group,

11632 работников ВТБ.

«В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, а также во избежание привлечения к административной ответственности, просим предпринять меры по недопущению очного присутствия данных сотрудников на рабочих местах», — говорится в письмах.

В ВТБ прокомментировали получение письма, сообщив, что банк строго выполняет все санитарные требования федеральных и региональных властей.

В Mail.ru Group заявили, что компания одной из первых перешла на удаленку еще в марте, и с тех пор режим работы не менялся.

«Офис посещает минимальное количество людей, присутствие которых необходимо для поддержания работы компании», — рассказал представитель компании Сергей Лучин.

Сбербанк сообщил, что переведет до 70% своих офисных сотрудников на удаленный режим работы в тех регионах, где наблюдается высокая динамика уровня заболеваемости.

Недавно стало известно, что московскому представительству Nestle грозит штраф за неперевод на удаленку 30% работников. Однако в компании пояснили, что указанное требование было выполнено в срок. В то же время Nestle столкнулась с техническими сложностями при загрузке требуемых сведений на портал mos.ru.

C 5 октября все работодатели Москвы должны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. При этом кажду неделю компании должны предоставлять в электронном виде обновленные данные о сотрудниках, работающих из дома.

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