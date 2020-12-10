Названы способы мошенничества на сайтах с вакансиями

Только за последнюю неделю ноября отдел модерации job-портала зафиксировал 18 работодателей, каждый из которых пытался разместить в системе по 120 вакансий в день. После тщательного анализа сомнительных вакансий команда Trud.com выяснила наиболее типичные схемы обмана соискателей:

условие перевода денег в качестве залога (за сырье, которое необходимо приобрести, например, детали ручек, четки, или в качестве страховки работодателя от невыполненной работы и срыва дедлайна, например, при наборе текста);

предложение перезвонить по указанному номеру, чтобы узнать условия сотрудничества (при звонке с мобильного счета абонента списываются деньги).

Как правило, объявления псевдо-работодателей размещаются в разделах «удаленная работа», «подработка», «без опыта», «фриланс». Схемы обмана могут варьироваться, но узнать объявление от мошенников можно по таким признакам:

неясность относительно задач: работодатель лишь указывает на наличие «перспективной, высокооплачиваемой работы»;

высокий уровень вознаграждения — неадекватный относительно требуемой квалификации и сложности задач («500 долларов в неделю, не выходя из дома»);

наличие ремарок по типу «без опыта работы», «работа из дома без вложений», «работа для студентов, домохозяек, пенсионеров» и т.п.).

При этом на рынке труда достаточно предложений от реальных работодателей для соискателей без опыта, интересующихся работой удаленной, временной, без опыта. По данным Trud.com, на 8 декабря на портале было размещено 10 587 предложений в разделе «Подработка», 2 832 вакансий — в разделе «Фриланс», 9 790 — в разделе «Работа на дому».

Ранее эксперты раскрыли новую схему мошенничества в интернете, связанную с прохождением опросов за денежное вознаграждение.

Фото: Andrii Yalanskyi / Shutterstock