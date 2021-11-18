Российским компаниям планируют разрешить переезжать во внутренние офшоры

Включить национальные холдинги в периметр организаций, которые смогут претендовать на переезд в САР, необходимо для того, чтобы снизить риски признания России вредоносной юрисдикцией (harmful tax regime), сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Ранее Европейская группа по применению Кодекса налогообложения предпринимательской деятельности предъявила к САРам ряд претензий, в том числе за дискриминацию российских компаний перед иностранными.