Российским компаниям планируют разрешить переезжать во внутренние офшоры

Правительство планирует предоставить российским компаниями возможность регистрации в специальном административном районе (САР, так называемый российский офшор). Сейчас САРы доступны для регистрации исключительно иностранным организациям в рамках процедуры редомициляции, а компании, зарегистрированные в России, такого права лишены.
Включить национальные холдинги в периметр организаций, которые смогут претендовать на переезд в САР, необходимо для того, чтобы снизить риски признания России вредоносной юрисдикцией (harmful tax regime), сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.
Ранее Европейская группа по применению Кодекса налогообложения предпринимательской деятельности предъявила к САРам ряд претензий, в том числе за дискриминацию российских компаний перед иностранными.
Разработывает законопроект Федеральная налоговая служба (ФНС). Его планируется внести в правительство не раньше принятия другого пакета поправок в законодательство о САРах.
Реформа режима обсуждается с начала 2021 года. Она проводится с целью простимулировать компании создавать в районах реальное присутствие, так называемый сабстенс (substance). Компаниям планируется предложить дополнительные льготы, в частности понизить ставки по ряду налогов: на вывод капитала с 15 до 10% (налог у источника), а также на прибыль до 5%, на прибыль в виде дивидендов до 0%.
Но чтобы получить эти преференции, резиденты САРов должны будут вложить в инфраструктуру островов 300 млн рублей и открыть там реальный офис площадью 100 кв. м с численностью сотрудников не менее 15 человек. Кроме этого на них смогут претендовать исключительно организации, получившие статус международной холдинговой компании (МХК). При этом в структуре доходов компании поступления от пассивной деятельности должны занимать не менее 90%.
Этот законопроект на данный момент обсуждается в правительстве, его принятие запланировано на эту сессию.
Эти же условия могут стать основой законопроекта о предоставлении российским компаниям права переезда в САР. Для этих целей обсуждается возможность создания новой формы: российской холдинговой компании. Компания должна будет не только поменять адрес холдинга, но и перенести на острова реальные управленческие решения.
САРы создали на о. Русский во Владивостоке и о. Октябрьский в Калининграде в 2018 году для привлечения капитала зарубежных компаний россиян. Резиденты районов получают ряд налоговых льгот. Сейчас в САРах зарегистрировано 52 участника.
По мнению собеседников газеты, далеко не все крупнейшие компании будут готовы ради льгот переезжать на острова из комфортной Москвы. Кроме того, оптимизации налогооблажения таким образом может испортить репутацию компаний в глазах инвесторов.
САРы изначально создавались исключительно для зарубежных организаций с российскими корнями с целью простимулировать их вернуться в российскую юрисдикцию, обеспечить хоть какие-то налоговые поступления за счет переезда, пусть и с помощью льгот. А перерегистрация российских компаний из общего режима в преференциальный – совершенно иная ситуация, отметил источник.
Над повышенеим привлекательности САРов работает Минфин. В мае 2021 года министерство предложило расширить перечень компаний, которые могут переехать в САРы. В сентябре 2021 года Минфин предложил предложил снизить налоги для резидентов российских офшоров в обмен на благотворительность.
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Фото на обложке: Alexander Khitrov /
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