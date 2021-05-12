В России намерены повысить привлекательность внутренних офшоров

Минфин подготовил и направил на межведомственное согласование законопроект, цель которого — повысить привлекательность специальных административных районов (САР) для международных компаний.

Для повышения привлекательности САРов, формирования привлекательной среды для инвесторов, стимулирования перевода иностранных компаний в российскую юрисдикцию предлагается усовершенствовать налоговый режим в таких районах, говорится в пояснительной записке к законопроекту, на которую ссылаются «Ведомости».

Сейчас в России работает два САРа – острова Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград). Там зарегистрировано 46 компаний, в том числе три на острове Русский. Одни переехали в САР, спасаясь от угрозы введения санкций, других привлекли налоговые льготы и смягченный валютный контроль, пишет газета.

По итогам прошлого года инвестиции международных компаний в российскую экономику составили 50,2 млрд рублей, а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней достигли 700 млн рублей. Дальнейшая работа по регулированию САРов направлена на установление стимулирующих мер и ограничение недобросовестных практик.

Одной из главных поправок (это вторая версия законопроекта, включает предложения по итогам публичного обсуждения) стало расширение типов компаний, которые могут переехать в САР и воспользоваться льготным налоговым режимом.

«Среди предлагаемых изменений – исключение из налоговой базы по налогу на прибыль организаций доходов и расходов международных холдинговых компаний от участия в реализации проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых (при одновременном соблюдении ряда условий)», – пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Минфина. С предложением внести такую поправку выступил бизнес, отметили в ведомстве.

Еще одна важная поправка — возможность вхождение в САРы «дочек» публичных компаний. Для переезда головной компании нужно согласие акционеров, это зачастую делает редомициляцию невозможной. Поправки ведомства решают эту проблему, однако в САРы не смогут переехать, например, «дочки» кипрских компаний (воспользоваться новацией смогут только те иностранные компании, у которых акции акционеров размещены на биржах, расположенных в странах ОЭСР).

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